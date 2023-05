Microsoft et OpenAI vont créer une nouvelle écologie de plugins de robots de chat

Au cours de son événement annuel Build Developer, Microsoft a donné une nouvelle fraîche et étonnante. La société a déclaré qu’elle créerait des plugins pour ses systèmes de chat Bing et Copilot en utilisant les mêmes normes ouvertes qu’OpenAI. En conséquence, les plugins pourront interagir avec le chatbot ChatGPT d’OpenAI, Copilot et le chat Bing. Microsoft franchit une nouvelle étape majeure dans l’établissement de ses liens avec OpenAI. Microsoft a renforcé son alliance avec OpenAI plus tôt cette année avec un accord de « plusieurs milliards de dollars ». Quelques semaines plus tard, il a dévoilé un chat Bing piloté par la technologie GPT-4 d’OpenAI.

En utilisant des plugins, les chatbots comme Bing Chat et ChatGPT peuvent étendre leur capacité et accéder à plus de sources de données. Depuis mars de cette année, OpenAI soutient le plugin ChatGPT. Microsoft s’est maintenant engagé à prendre en charge la même norme ouverte. Cela offrira aux développeurs et aux clients de plus grandes options pour créer et utiliser des plugins sur toutes les plateformes.

Lors de l’événement Build, Microsoft a également dévoilé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités liées à l’IA. En plus de l’interaction des plug-ins, il propose également des applications Copilot pour Windows 11, des modifications apportées à la section AI du Microsoft Store, des plug-ins pour la plate-forme Microsoft 365 Copilot et quelques autres fonctionnalités.

Microsoft et OpenAI : une nouvelle écologie de plugins de chat robot

Ces dernières années, les robots de chat sont devenus plus populaires en tant que bon et nouveau moyen pour les marques d’interagir avec leurs utilisateurs. Microsoft et OpenAI se sont associés pour développer une nouvelle écologie de plugins de robots de chat. Ces plugins pourraient changer la donne dans le monde de la robotique et du traitement du langage naturel. Cet article explore les principes de conception et les capacités de modèle de ChatGPT pour la robotique. Nous examinerons également la présence d’Azure OpenAI Service, ainsi que la possibilité d’utiliser des chatbots basés sur ChatGPT de manière sécurisée à l’aide de Microsoft Teams, Power Virtual Agent et Azure OpenAI.

ChatGPT pour la robotique : principes de conception et capacités des modèles

Le groupe des systèmes autonomes de Microsoft a cherché des moyens de rendre possible la liaison naturelle entre l’homme et le robot en utilisant le nouveau modèle d’IA d’OpenAI, ChatGPT. Bien que ChatGPT soit capable de gérer un large éventail de tâches par lui-même, il a encore besoin d’aide pour fonctionner dans le monde physique. L’équipe a formé une série de principes de conception qui guident les modèles vers la résolution de tâches robotiques.

Ces principes incluent des structures d’invite spéciales, des API de haut niveau et une concentration sur l’environnement d’exploitation du robot. Il ajoute également comment ses actions physiques peuvent changer l’état du monde. ChatGPT fournit un nouveau paradigme pour la robotique. Cela permet à un utilisateur non technique de fournir une rétroaction de haut niveau au grand modèle de langage (LLM) pendant que le robot est en fonctionnement. Ce style contraste avec la robotique ordinaire, qui s’appuie fortement sur le code écrit à la main pour contrôler les robots. ChatGPT ouvre un nouveau paradigme robotique, moins complexe, beaucoup moins cher et plus efficace.

Présence générale du service Azure OpenAI

Azure OpenAI Service est un système qui permet aux marques d’accéder aux modèles d’IA les plus haut de gamme au monde. Cela inclut ChatGPT. Cela fait partie de la volonté de Microsoft de rendre l’IA facile à utiliser et offre les promesses d’entreprise que les utilisateurs attendent du cloud Azure.

ChatGPT est une version affinée de GPT-3.5, qui a été formée et exécute l’inférence sur Azure AI. Cette technologie permet à plusieurs marques de personnaliser ChatGPT et de configurer un comportement de réponse qui correspond à leurs besoins. Azure OpenAI Service fournit à plus de 1 000 utilisateurs un accès aux modèles d’IA les plus haut de gamme. Cela inclut Dall-E 2, GPT-3.5, Codex et d’autres grands modèles de langage.

Utiliser ChatGPT en toute sécurité avec Microsoft Teams, Power Virtual Agent et Azure OpenAI

Depuis son lancement l’année dernière, il y a eu beaucoup d’enthousiasme et de grandes attentes car il peut produire des réponses humaines, comme des textes. Le système le fait en fonction de toute invite qui lui est donnée. Cela en fait un outil très populaire pour automatiser les tâches de routine ou répondre aux requêtes des utilisateurs. Microsoft Teams, Power Virtual Agent et Azure OpenAI Service offrent aux entreprises une IA de chat moderne. Ces IA de chat peuvent fournir un moyen plus efficace et nouveau d’interagir avec leurs utilisateurs.

Utiliser des chatbots basés sur ChatGPT de manière sécurisée est très important. En effet, l’entreprise doit s’assurer que les données et la confidentialité des utilisateurs sont sécurisées. De plus, il est nécessaire de s’assurer que le chatbot donne une sortie vraie et fiable. Les instances Microsoft Teams et Power Virtual Agent sont utilisées dans l’environnement Power Platform de l’entreprise pour garantir une disponibilité de service sécurisée et fiable.

Derniers mots

L’accord entre Microsoft et OpenAI pour créer un nouvel écosystème de plug-ins de robots de chat qui utilise ChatGPT pour la robotique a une chance de changer les interactions quotidiennes entre l’homme et le robot. Les entreprises peuvent accéder aux modèles d’IA les plus avancés, tels que ChatGPT, via Azure OpenAI Service, qui peut être personnalisé pour répondre aux besoins de leur marque. L’utilisation de Microsoft Teams, Power Virtual Agent et Azure OpenAI pour déployer des chatbots basés sur ChatGPT de manière sécurisée aidera les entreprises à offrir une IA de chat moderne qui peut interagir avec les utilisateurs de manière productive et créative.

