Baisse brutale pour le haut de gamme le plus spectaculaire : écran Amoled 120 Hz, recharge 120W et Android 13

Remise incroyable qui met enfin ce smartphone à un prix très correct pour tout le monde.

Avec toutes les fonctionnalités d’un haut de gamme, vous pouvez profiter de performances exceptionnelles, d’un appareil photo de haute qualité et d’une expérience utilisateur unique.

Aujourd’hui, nous avons une offre à laquelle vous ne pourrez pas résister : l’incroyable POCO F4 GT au prix incroyable de seulement 399 euros sur Amazon. Cet appareil, qui a normalement un prix officiel de 599,99 euros, et que l’on trouve même sur AliExpress pour 463 euros avec un coupon appliqué, est l’occasion rêvée de se procurer un appareil haut de gamme à un coût abordable.

Le POCO F4 GT est un bijou de technologie à un prix irrésistible. Avec ses performances puissantes, son appareil photo de haute qualité, son écran époustouflant, sa batterie longue durée et sa connectivité avancée, cet appareil dépasse toutes les attentes haut de gamme. Pour ce prix, c’est quelque chose à ne pas manquer, et les unités sont limitées.

POCO F4 GT (8/128 Go)

Obtenez une pièce haut de gamme à un prix irrésistible

Tout d’abord, le POCO F4 GT est équipé du dernier système d’exploitation Android 13 mis à jour et avec la promesse de recevoir la prochaine mise à jour Android 14, vous serez à la pointe de la technologie. Son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 4 nm, fonctionnant à une vitesse de 3 GHz, offre des performances exceptionnelles et un multitâche fluide. De plus, cet appareil dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, tout le matériel atteignant un score qui avoisine le million de points sur Antutu.

L’écran Amoled de 6,67″ vous offre une qualité visuelle impressionnante, aussi bien dans les jeux ou la navigation, que dans les films et les vidéos. Avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous pouvez sentir la vraie fluidité dans vos films et les jeux favoris avec une clarté exceptionnelle, ainsi que la technologie HDR10+ et Dolby Vision vous offrent une expérience de visionnage cinématographique, avec des couleurs éclatantes et des noirs profonds.

La conception du POCO F4 GT mérite également une mention spéciale. Avec un corps en alliage d’aluminium et en verre de seulement 8,5 mm d’épaisseur, cet appareil allie élégance et résistance dans un seul boîtier. Son lecteur d’empreintes digitales sur le côté de l’appareil vous offre une sécurité supplémentaire et un accès rapide et pratique à votre téléphone.

En matière de photographie, le POCO F4 GT ne vous décevra pas. Sa triple caméra arrière, avec un capteur Sony IMX686 de 64 MP, un objectif grand angle de 8 MP et un objectif macro, vous permettra de capturer des images claires et détaillées dans toutes les situations. De plus, la caméra frontale Sony IMX596 de 20 MP garantit des selfies impressionnants à partager avec vos amis et followers sur les réseaux sociaux.

Et ce n’est pas tout, la batterie de 4700 mAh avec une charge rapide de 120 W vous permettra de rester connecté tout au long de la journée. Oubliez la panne de courant aux moments les plus importants. De plus, la connectivité du POCO F4 GT est de dernière génération, avec prise en charge des réseaux 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Dual SIM et même infrarouge pour contrôler vos appareils électroniques à distance.

POCO F4 GT (8/128 Go)

Nous ne pouvons manquer de mentionner les petits détails qui font la différence. Les 4 haut-parleurs JBL intégrés vous offriront une expérience audio immersive et de haute qualité. La LED de notification colorée vous tiendra au courant de toutes vos alertes importantes d’une manière visuellement attrayante. Le refroidissement interne et le moteur de vibration révolutionnaire amélioreront votre expérience de jeu, rendant chaque jeu plus immersif et excitant.

