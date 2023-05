Meta vend GIPHY pour 53 millions de dollars, trois ans après l’avoir acheté pour 400 millions de dollars

Trois ans seulement après avoir acquis Giphy pour 400 millions de dollars, Meta a dû vendre la société pour seulement 53 millions de dollars.

est le nouveau propriétaire de GIPHY, la célèbre plateforme d’images animées

C’était en 2020 lorsque Meta (Facebook, à l’époque) annonçait le rachat de GIPHY pour 400 millions de dollars. La célèbre plateforme d’images animées est entrée dans le portefeuille grandissant des entreprises du géant Mark Zuckerberg, et petit à petit ses outils ont été intégrés à certains services de l’entreprise. Mais certains organismes de réglementation n’ont pas vu cette acquisition d’un bon œil et, en 2022, Facebook a été contraint de vendre GIPHY. Maintenant, Meta a enfin trouvé un acheteur.

Ce sont les gens de qui ont décidé d’acquérir GIPHY trois ans seulement après son acquisition par Meta. Comme les deux sociétés l’ont annoncé, la transaction a été conclue pour une valeur de 53 millions de dollars, soit près de 350 millions de moins que ce que Meta a payé en son temps pour acquérir la plateforme GIFs.

rachète GIPHY pour 53 millions de dollars

Sept mois se sont écoulés depuis que le Royaume-Unis a ordonné à Meta de procéder à la vente de GIPHY, affirmant que l’acquisition aurait un impact très négatif sur la concurrence. Meta a également dû vendre l’ensemble de l’entreprise, et pas seulement certaines parties. De plus, l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) elle-même aurait le dernier mot sur qui serait l’entreprise qui rachèterait GIPHY.

Il semble que la CMA ait salué le rachat de GIPHY par . L’entreprise à l’origine de l’une des plus grandes banques d’images sur Internet a réussi à acquérir GIPHY pour 53 millions de dollars, soit 13% du total que Meta a payé pour l’entreprise en 2020. Cela n’a pas été exactement une bonne affaire pour l’entreprise de Mark Zuckerberg, qui a récemment, en plus, été contraint de payer une amende de plus de 1 000 millions de dollars.

Pour le moment, on ne sait pas quels sont les projets de avec GIPHY, mais son PDG a confirmé qu' »avec l’acquisition de GIPHY, nous élargirons nos points de contact avec le public au-delà des cas d’utilisation principalement professionnels du marketing et de la publicité. , et nous nous développerons dans des conversations informelles. »

