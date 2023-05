Samsung lance de nouveaux écrans mobiles : enroulables et capables de mesurer votre niveau de stress

Profitant de la célébration du salon Display Week qui se déroule à Los Angeles tout au long de cette semaine, Samsung Display en a profité pour présenter au monde ses nouvelles technologies d’écran, visant à donner vie aux smartphones et tablettes du futur. A cette occasion, la marque a présenté de nouveaux prototypes d’écrans enroulables, ainsi qu’un nouveau modèle baptisé « OLED Display Sensor », capable de détecter les empreintes digitales sur toute sa surface et d’effectuer des mesures de différents paramètres liés à la santé.

Ce n’est pas la première fois que Samsung nous montre des écrans capables d’être déroulés pour augmenter sa surface, mais cette fois la marque a voulu aller plus loin. Sous le nom de Rollable Flex, se cache un nouveau type d’écran flexible capable de se dérouler pour passer de 49 millimètres à 254,4 millimètres, multipliant sa longueur par cinq.

D’autre part, Samsung a également montré son nouveau type d’écran pliable, Flex In&Out, qui prend le format d’appareils tels que le Samsung Galaxy Z Fold4 un peu plus loin, en permettant à l’écran d’être plié à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur.

Bien que la nouveauté la plus intéressante de toutes celles présentées lors de l’événement soit peut-être l’affichage Sensor OLED. Il s’agit d’un nouveau type de panneau capable de détecter les empreintes digitales n’importe où sur l’écran. De plus, il est capable de détecter des anomalies de la santé cardiovasculaire sans qu’il soit nécessaire d’inclure un module séparé sous le panneau comme c’est le cas avec la plupart des lecteurs d’empreintes digitales à l’écran disponibles aujourd’hui.

Samsung explique que Sensor OLED Display est capable de mesurer la fréquence cardiaque, la pression artérielle ou même le niveau de stress. Pour ce faire, il suffit que l’utilisateur touche l’écran avec deux doigts.

« La lumière de l’OLED est réfléchie différemment en fonction de la contraction et de la relaxation des vaisseaux sanguins à l’intérieur du doigt, et lorsqu’elle revient sur le panneau, l’OPD la reconnaît et la convertit en informations sur la santé. »