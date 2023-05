La nouvelle powerbank que Xiaomi vient de présenter est étonnante : compacte, charge rapide à 22,5 W et câble USB-C intégré

Xiaomi a plusieurs batteries portables assez intéressantes parmi son large catalogue, puisqu’il a même un modèle spécialement conçu pour l’iPhone. Maintenant, la marque vient de présenter le nouveau câble intégré Xiaomi Power Bank, un produit qui, en plus d’intégrer une grande capacité dans un format compact, intègre également un câble USB-C directement dans son corps.

Mieux encore, le powerbank est vraiment bon marché, puisqu’il peut être acheté en Chine pour seulement 129 yuans, soit environ 17 euros à changer. Bien sûr, le point négatif est qu’il n’est disponible que dans ce pays et on ne sait pas s’il atteindra le marché mondial ou non, nous devrons donc rester attentifs à toute information éventuelle à partir de maintenant.

Il tient dans votre poche et vous n’aurez pas besoin d’accessoires supplémentaires, une merveille complète

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, ce câble intégré Xiaomi Power Bank est une batterie portable tout-en-un, car nous avons tout le nécessaire pour qu’il fonctionne directement intégré dans son corps. Et cela est d’autant plus important qu’il s’agit d’un boîtier vraiment compact, et qui peut être acheté en deux couleurs : or et bleu.

En plus des connexions classiques USB-A et USB-C, nous trouvons quatre voyants LED qui nous aideront à connaître la capacité restante de la batterie, un bouton sur le côté pour commencer à charger et, comme nouveauté, un USB- Câble C intégré dans son côté que nous pouvons facilement ranger dans l’espace qui lui est dédié à l’intérieur du corps lui-même.

Ce câble peut être utilisé à la fois pour charger un appareil mobile et pour charger la batterie du produit lui-même avec une puissance allant jusqu’à 22,5 W, la même puissance que nous avons disponible dans les deux autres connexions restantes et qui pourra prendre pleinement profite de la capacité de 10 000 mAh dont dispose ce produit.

Pour le reste, il convient seulement de noter que nous disposons de nombreuses technologies de sécurité disponibles en cas d’éventuelles pannes lors du processus de charge. Grâce à eux, nous pouvons éviter les courts-circuits ou la surcharge de l’appareil, nous pouvons donc être tranquilles si nous sommes préoccupés par ce type de désagrément lors de son utilisation.

Prix ​​et disponibilité du nouveau câble intégré Xiaomi Power Bank

Comme nous vous l’avons dit au début de l’article, le nouveau câble intégré Xiaomi Power Bank peut désormais être acheté en Chine au prix de 129 yuans, soit environ 17 euros à changer. Pour l’instant, on ne sait pas s’il arrivera en France dans quelques mois, mais nous vous tiendrons informés au cas où Xiaomi déciderait enfin de l’apporter officiellement.

