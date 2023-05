Soyez très prudent si vous possédez ce modèle de disque dur : il peut supprimer toutes vos données sans préavis

Les SSD portables SanDisk Extreme sont à l’honneur en ce moment, car Western Digital a admis qu’un défaut de fabrication les obligeait à effacer toutes les données des utilisateurs.

Les SSD portables SanDisk Extreme ont un défaut majeur.

Ce n’est pas la première fois que chez Netcost-security.fr nous abordons le sujet des disques SSD ou SSD. En caso de que no sepas qué son (o lleves los últimos 15 años viviendo en un búnker), podemos resumirlo en que los discos duros tradicionales tienen partes mecánicas con las que acceden a los datos, mientras que las unidades SSD están fabricadas únicamente con chips par cœur. Cela donne aux SSD un avantage significatif en termes de vitesse de lecture et d’écriture par rapport aux disques durs traditionnels.

Sur nos pages, vous pouvez trouver des articles sur les meilleurs SSD portables, ainsi que savoir si le SSD que nous allons acheter est faux ou légitime à installer sur votre PC ou ordinateur portable. Aujourd’hui, de nombreux fabricants se consacrent à la fabrication de ces périphériques de stockage : Seagate, Western Digital, Kingston, Corsair, Crucial ou SanDisk en font partie.

Nous allons parler de SanDisk dans cet article, et c’est que, comme indiqué dans The Verge, l’un de ses SSD portables a supprimé toutes les données des utilisateurs sans qu’ils aient rien fait pour que cela se produise. Et c’est un problème pour Western Digital, la société mère de SanDisk.

Un problème sans solution en vue

Apparemment, les SSD portables SanDisk Extreme Pro sont livrés avec un défaut d’usine majeur dans leur intégralité, quelle que soit leur capacité. Pour l’instant, selon le point de vente, une mise à jour du firmware sera publiée pour les modèles 4 To, ce qui empêchera les données utilisateur de disparaître du lecteur comme par magie.

C’est le seul patch annoncé. Pour l’instant, pour les modèles 2 To (également suspectés d’avoir ce bug), il ne semble pas y avoir de plan pour y remédier. Et, ce qui est pire, l’entreprise aurait passé des mois à essayer de réduire le problème ; vendre les unités avec une remise importante, dans l’espoir de retirer le stock nuisible de l’entrepôt, sans que de nombreux utilisateurs ne prennent conscience de ce problème.

C’est aussi la perception de nombreux utilisateurs, qui n’ont pas hésité à le dénoncer sur les réseaux. C’est le cas de Jeran Pavic, journaliste pour The Verge, qui a perdu 4 To de données sur l’un de ces disques :

N’achetez pas ces disques SanDisk. Ils sont défectueux depuis des mois et ils essaient de vider l’inventaire avec des remises importantes https://t.co/Rax0FNOhod —V (@vjeranpavic) 12 avril 2023

Il est inquiétant que Western Digital n’ait jamais procédé à réclamer les unités vendues pour en livrer d’autres dont le fonctionnement était correct. Ils ont tacitement admis que cela se produisait, mais leur réputation a été ternie de manière indélébile et pour le moment, la chose la plus sensée (et compréhensible, d’après ce que nous avons vu) serait d’éviter ces unités comme la peste.

Cela dit : si vous avez un SSD portable SanDisk Extreme Pro, faites une copie de sauvegarde de vos données dès maintenant. Il y a de fortes chances qu’il vous largue plus tôt que tard.



