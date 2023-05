Reality Pro OS – Apple a maintenant déposé cinq noms, mais xrOS est très probablement

Apple a joué avec un certain nombre de noms différents pour le système d’exploitation Reality Pro – le système d’exploitation géré par son prochain casque AR/VR. Le pari le plus probable semble être xrOS, mais il existe d’autres possibilités.

En effet, Apple a désormais déposé au moins cinq noms différents…

Comment s’appellera le système d’exploitation Reality Pro ?

Bloomberg a rapporté à la fin de l’année dernière que la société avait choisi le nom xrOS pour l’équivalent du casque d’iOS, iPadOS et macOS.

« En interne, la société a récemment changé le nom du système d’exploitation en » xrOS « de realityOS », ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car le projet est toujours secret », rapporte Mark Gurman pour Bloomberg.

Apple a en effet utilisé une société écran pour enregistrer xrOS en tant que marque, de retour en janvier. Mais ce n’est pas le seul nom déposé par la société.

Apple a déposé au moins cinq noms

Comme le note T3, xrOS n’est que l’un des cinq noms déposés par Apple :

xrOS

réalitéOS

realOS

réalitéproOS

xrProOS

Nous disons « au moins » cinq, car l’utilisation par Apple de sociétés fictives indique qu’il pourrait bien y avoir d’autres marques déposées qui n’ont pas été repérées.

Les deux derniers ne sont pas tout à fait impossibles : si le casque Reality Pro obtient une version différente du système d’exploitation que les modèles plus récents et moins chers – l’équivalent d’iPadOS et d’iOS – alors peut-être que le modèle Pro a besoin du mot dans le nom.

Mais mon point de vue est que realityproOS et xrProOS sont beaucoup trop compliqués (et ensuite, realitypromaxOS ?). Donc, si nous pouvons les éliminer, lequel des noms restants est le plus probable ?

xrOS est le principal concurrent

xrOS indique vraisemblablement eXtended Reality, l’un des noms donnés à un mélange de réalité augmentée et virtuelle (AR et VR). Certaines entreprises ont qualifié ce mélange de réalité mixte, tandis que d’autres l’appellent réalité étendue.

Les premiers rapports pointaient vers realityOS, et Bloomberg confirme que c’était le choix initial – mais semble très confiant que xrOS l’a remplacé.

Il y a maintenant de bonnes preuves à l’appui de cela : alors qu’Apple a déposé au moins cinq noms différents, xrOS a également été enregistré en tant que mot-symbole.

Un mot-symbole (contrairement à une simple marque) a sa stylisation marketing. Dans ce cas, le mot-symbole « xrOS » trouvé dans les registres néo-zélandais utilise la police de caractères San Francisco créée par Apple. Il s’aligne sur le logo des autres systèmes d’exploitation d’Apple, tels que iOS, macOS, watchOS et tvOS.

Donc xrOS est certainement là où va l’argent intelligent.

Photo : Vasanth/Unsplash



