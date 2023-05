WhatsApp fonctionne sur une fonction idéale pour les personnes ayant une mauvaise mémoire

Très bientôt, vous pourrez récupérer le mot de passe des copies de sauvegarde cryptées de bout en bout à partir de l’application WhatsApp elle-même.

WhatsApp travaille déjà pour inclure un rappel de mot de passe de sauvegarde dans son application Android

Au cours des dernières années, WhatsApp a amélioré la confidentialité dans ses applications mobiles avec l’inclusion de nouvelles fonctions telles que le verrouillage de l’application avec une empreinte digitale ou la possibilité de protéger les copies de sauvegarde cryptées de bout en bout avec un mot de passe. .

Mais l’application de messagerie appartenant à Meta sait que nous avons tendance à avoir de mauvais souvenirs, et pour cette raison, elle travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de récupérer le mot de passe pour les sauvegardes cryptées.

WhatsApp vous permettra de vérifier et de récupérer le mot de passe de vos sauvegardes cryptées

Comme nous l’a confirmé WABetaInfo, WhatsApp implémente dans les dernières bêtas de l’application pour Android et iOS, avec les numéros de version 2.23.9.74 et 23.9.77 respectivement, une fonctionnalité qui vous permettra de vérifier si le mot de passe des copies de fin -la sécurité cryptée de bout en bout est correcte et restaurez-la au cas où vous l’auriez oubliée.

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran des deux systèmes d’exploitation mobiles que nous vous laissons sur ces lignes, pour vérifier que le mot de passe de vos copies de sauvegarde cryptées dans Google Drive et iCloud est correct, vous devrez le saisir et cliquer sur le bouton « Continuer » bouton. Lorsque vous faites cela, un message apparaîtra comme un rappel à travers lequel vous pouvez confirmer que le mot de passe est correct.

De plus, dans le cas où vous ne vous souviendriez pas du mot de passe et que vous voudriez le changer, vous pouvez le faire en désactivant les copies de sauvegarde cryptées en cliquant sur le bouton « Désactiver la sauvegarde cryptée » et en les réactivant plus tard avec un nouveau mot de passe que vous avez choisi .

C’est une fonction vraiment utile, car ce n’est sûrement pas la première fois que vous créez une sauvegarde cryptée dans WhatsApp et lorsque vous essayez de la restaurer après avoir réinstallé l’application ou changé de terminal, vous vous rendez compte que ce n’est pas vous vous souvenez du mot de passe et vous ne pouvez pas récupérer l’historique des discussions.

Cette fonctionnalité de rappel de mot de passe pour les sauvegardes cryptées de bout en bout est désormais disponible pour les bêta-testeurs des applications Android et iOS WhatsApp et devrait être déployée auprès d’autres utilisateurs au cours des prochaines semaines.

