Ce Xiaomi avec appareil photo 200 MP et 256 Go de mémoire touche le fond

Bien qu’il ait déjà un an de vie, ce haut de gamme se maintient en tête des recommandations quotidiennes.

Design spectaculaire, matériel haut de gamme, bonne mémoire interne et un excellent appareil photo à un prix imbattable.

Profitez de l’offre incroyable du Xiaomi 12T Pro et faites passer votre expérience mobile au niveau supérieur. Avec des fonctionnalités de pointe et un prix irrésistible, ce smartphone vous offre puissance, performances et qualité photo exceptionnelle. Le Xiaomi 12T Pro est livré avec Android 13, la dernière version du système d’exploitation, garantissant des performances fluides, des mises à jour de sécurité et un accès aux dernières fonctionnalités et améliorations d’Android.

Ne manquez pas cette occasion d’acheter le Xiaomi 12T Pro avec une remise importante. Avec un prix actuel de 547,90 € sur Miravia par rapport à son prix de départ officiel de 699,99 € ou le prix d’Amazon de 613 €, vous profitez d’une belle affaire sur un appareil Android haut de gamme fortement recommandé.

Xiaomi 12T Pro (8/256 Go)

Achetez l’un des meilleurs téléphones Xiaomi du moment

Êtes-vous un amateur d’enregistrement vidéo? Le Xiaomi 12T Pro vous surprendra par sa capacité à enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips (et en 8K à 30 ips) et au ralenti à 1920 ips. Créez du contenu spectaculaire et révolutionnez vos réseaux sociaux avec des vidéos impressionnantes. La triple caméra arrière du Xiaomi 12T Pro est un vrai bijou. Avec un capteur principal Samsung HP1 de 200 MP et une ouverture f/1,69, vous capturerez des images nettes et détaillées. Le stabilisateur optique garantit des photos et des vidéos sans flou, même dans des conditions de faible luminosité.

Le Xiaomi 12T Pro est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, garantissant des performances impressionnantes dans toutes vos tâches quotidiennes. Son GPU Adreno 730, cadencé à 875 MHz, offre des graphismes fluides et une expérience de jeu immersive. Avec 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1, vous aurez plus qu’assez d’espace. Profitez de performances rapides et ininterrompues, avec plus d’un million de points dans le test Antutu.

L’écran Amoled de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ offre des couleurs éclatantes et un contraste impressionnant. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous profiterez d’une navigation fluide et d’une expérience visuelle incomparable. De plus, avec une luminosité maximale de 1200 nits, HDR10+ et Dolby Vision, chaque image prendra vie avec des détails époustouflants et des couleurs réalistes. La protection Gorilla Glass 5 garantit durabilité et résistance aux rayures.

Le Xiaomi 12T Pro dispose d’une batterie de 5000 mAh qui vous offre une autonomie longue durée. Et le meilleur de tous est sa charge ultra-rapide de 120W. Oubliez d’attendre plusieurs heures pour recharger votre téléphone, en quelques minutes vous aurez assez d’énergie pour toute la journée, et plus encore. Côté connectivité, le Xiaomi 12T Pro dispose de la 5G pour une connexion rapide et stable. De plus, il dispose de NFC, infrarouge, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Dual SIM et GPS.

Xiaomi 12T Pro (8/256 Go)

Puissance, performances, un appareil photo de haute qualité, un écran époustouflant, une batterie longue durée et une connectivité avancée, le Xiaomi 12T Pro a tout pour plaire. N’attendez plus, profitez de cette offre. A ce prix c’est encore plus bas que lorsqu’on l’a vu récemment à 549 euros sur Amazon.

