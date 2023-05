Car Pei dit que rien du téléphone (2) n’obtiendra une mise à niveau sérieuse de l’appareil photo

Le lancement du Nothing Phone (2) est plus proche que prévu. Tout récemment, Carl Pei a accueilli Kyle Kiang, un ancien dirigeant de OnePlus, dans l’équipe. Kiang jouera le rôle de vice-président en Amérique du Nord et gérera le lancement mondial du prochain téléphone Nothing. Cette grosse annonce suffit à croire que le téléphone est proche de sa date de lancement.

Néanmoins, alors que le Nothing Phone (2) se rapproche de plus en plus de la sortie, les spéculations sur l’appareil ont commencé à s’accélérer. Le téléphone (1) avait beaucoup de battage médiatique autour de lui. Et dans une large mesure, le smartphone a réussi à tenir ses promesses. Mais sera-ce le cas pour la seconde génération ? Plus important encore, peut-il suivre les autres produits phares en termes de performances de l’appareil photo ? Carl Pei a des réponses !

Snapdragon 8+ Gen 1 ne fera rien de téléphone (2) Voir un coup de pouce majeur de l’appareil photo

Dans un tweet récent, Carl Pei a expliqué pourquoi il avait choisi Snapdragon 8+ Gen 1 pour Nothing Phone (2). Après tout, nous avons déjà Snapdragon 8 Gen 2 dans les produits phares actuels. Alors, pourquoi opter pour un SoC de dernière génération ? Eh bien, Pei commence par déclarer que le SoC a été testé à la perfection.

Selon Carl Pei, il a connu des optimisations continues tout au long de sa durée de vie, le rendant plus stable que le Snapdragon 8 Gen 2. En ce qui concerne l’appareil photo, le 8+ Gen 1 dispose d’un processeur de signal d’image 18 bits. Cela le rend capable de capturer plus de 4000 fois plus de données de caméra que Nothing Phone (1).

Pei déclare également que Nothing Phone (2) aura des fonctionnalités avancées de caméra pour le SoC. Cela inclut l’enregistrement 4K à 60 FPS et RAW HDR. Ce sont les fonctionnalités qui n’étaient pas disponibles dans le téléphone (1). Carl termine son tweet en déclarant : « Parfois, les dernières technologies ont un coût, qui n’est pas toujours justifié. » Et à vrai dire, il a raison.

