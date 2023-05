L’enregistrement d’écran dans Android 14 devient plus utile grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Android 14 vous permettra de faire un enregistrement d’écran d’une seule application dans laquelle ni la barre d’état ni les notifications entrantes n’apparaîtront.

Android 14 améliore l’enregistrement d’écran avec une fonctionnalité que nous attendions depuis longtemps

Dans le passé, Google I/O 2023, la société Mountain View a annoncé certaines des nouvelles qui atteindront nos téléphones avec Android 14, mais petit à petit nous découvrons de nouvelles fonctions que la prochaine version d’Android aura et certaines d’entre elles Ils vous sera d’une grande utilité au quotidien.

Eh bien, en ce sens, nous venons d’apprendre, grâce à 9to5Google, qu’Android 14 améliorera l’enregistrement d’écran avec une nouvelle fonction qui vous permettra de réaliser plus facilement une vidéo à partir d’une seule application.

Android 14 vous permettra de faire un enregistrement d’écran partiel d’une seule application et sans notifications

Android 14 améliorera la fonctionnalité d’enregistrement d’écran avec la possibilité d’enregistrer une seule application et sans afficher aucun élément de l’interface utilisateur, y compris la barre d’état et les notifications entrantes. Ainsi, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons ci-dessous, lorsque vous accédez à l’option d’enregistrement d’écran dans Android 14, un menu déroulant apparaît en haut dans lequel vous pouvez choisir entre enregistrer tout l’écran ou enregistrer une seule candidature.

Si vous choisissez cette dernière option et cliquez sur Démarrer l’enregistrement, une fenêtre contextuelle apparaîtra en bas à partir de laquelle vous pourrez sélectionner l’une des applications que vous avez utilisées récemment ou l’une des applications que vous avez installées sur votre smartphone Android.

Comme vous pouvez le voir dans les vidéos qui accompagnent le fil Twitter que le célèbre leaker Mishaal Rahman a récemment partagé en montrant cette fonctionnalité et que nous vous laissons sous ces lignes, bien que lors de l’enregistrement de l’écran, la barre d’état et les notifications entrantes soient affichées , dans la vidéo résultante, tous ces éléments de l’interface Android sont omis, affichant uniquement l’application que vous enregistrez.

Pratique : J’ai enfin réussi à le faire fonctionner pleinement, alors voici une démo complète de la nouvelle fonctionnalité d’enregistrement d’écran partiel d’Android 14. Cette fonctionnalité vous permet d’enregistrer une seule application sans qu’aucun élément de l’interface utilisateur système ou notification n’apparaisse dans la vidéo ! (Vidéo résultante dans la réponse de suivi.) pic.twitter.com/T7cCFJK13N – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 19 mai 2023

C’est une nouveauté qui rend la fonction d’enregistrement d’écran beaucoup plus utile, car elle vous permettra d’enregistrer proprement une application sans notifications entrantes et, en plus, elle ne sera pas vue lorsque vous déroulerez le panneau de notification pour arrêter l’enregistrement .

Il n’est pas encore confirmé à 100% que cette nouvelle fonction d’enregistrement d’écran atteindra officiellement Android 14, mais il est très probable que ce soit l’une des nouveautés que Google inclut dans la première variante stable de la nouvelle version d’Android.



