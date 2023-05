Pendant quelques heures, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs jeux RPG sur Google Play à moitié prix

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir Tempest: Pirate RPG Premium pour bien moins que ce qu’il en coûte.

Tempest : Pirate RPG Premium est à -50 % pour une durée limitée, profitez-en !

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété de jeux de toutes sortes, gratuits et payants, et, de temps en temps, les développeurs des titres payants nous proposent leurs créations gratuitement ou avec une remise importante afin que les gens pour les essayer et ainsi augmenter leur popularité dans la boutique Google.

C’est le cas de Tempest : Pirate RPG Premium, l’un des meilleurs jeux RPG pour Android qui peut maintenant être à toi à moitié prix, mais seulement pour un temps limité.

Tempest : Pirate RPG Premium à moitié prix pendant quelques heures

Tempest : Pirate RPG Premium est l’un des jeux de rôle les plus populaires sur le Play Store, ayant accumulé plus de 100 000 téléchargements et a une note moyenne de 4,7 sur 5 basée sur plus de 12 000 avis.

Dans ce RPG en monde ouvert se déroulant dans la mer, vous devrez devenir un pirate audacieux, naviguer sur les mers dans un navire armé jusqu’aux dents, commercer et rassembler un équipage composé des meilleurs marins et vaincre d’autres pirates et des monstres légendaires comme le Kraken , le Léviathan et d’autres encore inconnus.

Pour y parvenir, vous pourrez équiper votre navire d’un arsenal composé de canons, de mortiers et de lance-flammes entre autres armes et, en plus, vous pourrez obtenir des artefacts marins dévastateurs en accomplissant les plus de 100 missions les plus difficiles que ce jeu a.

Tempest : Pirate RPG Premium dispose d’un incroyable mode multijoueur grâce auquel tu peux jouer avec ou contre tes amis et affronter des joueurs du monde entier.

Habituellement, Tempest : Pirate RPG Premium est au prix de 14,99 euros, mais maintenant il peut être le vôtre pour seulement 7,49 euros, un montant que vous pouvez couvrir en échangeant le solde que vous avez accumulé dans Google Rewards avant son expiration. Ce jeu est compatible avec n’importe quel appareil avec Android 5.0 ou une version ultérieure et propose des achats intégrés allant de 0,99 euros à 11,99 euros.

Google Play | Tempête : Pirate RPG Premium (7,49 euros 14,99 euros)

