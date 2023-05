Quand iOS 17 sort-il ? Voici ce que dit l’histoire

Nous sommes sur le point d’obtenir le premier aperçu officiel d’iOS 17 à la WWDC le 5 juin. Que vous souhaitiez tester le logiciel dès que la version bêta est disponible ou que vous prévoyez d’attendre la version bêta publique ou le lancement officiel, suivez-nous pour quand s’attendre à la date de sortie d’iOS 17.

Apple dévoile ses principales nouvelles versions d’iOS lors du discours d’ouverture de la WWDC et lance historiquement la première version bêta des développeurs en quelques heures.

Ensuite, la première version bêta publique gratuite d’iOS est généralement lancée quelques semaines plus tard avec la sortie publique officielle après l’événement iPhone d’automne.

La prochaine version majeure d’iOS pourrait inclure des mises à niveau et des modifications de l’iPhone, notamment un centre de contrôle révisé, une nouvelle application de journalisation, des mises à jour de Find My et Wallet et de nouvelles fonctionnalités de santé.

Bêta développeur iOS 17 – sortie prévue le 5 juin à la WWDC Bêta publique iOS 17 – prévue fin juin ou début juillet Sortie publique iOS 17 – prévue en septembre

Date de sortie d’iOS 17 : bêta développeur

Apple a pour tradition de publier la première version bêta du développeur de chaque mise à jour majeure d’iOS le jour même de l’annonce du nouveau logiciel lors de son discours d’ouverture de la WWDC.

La WWDC démarre avec le discours d’ouverture le 5 juin, attendez-vous à ce que la première version bêta du développeur iOS 17 soit publiée peu de temps après, à moins qu’Apple ne nous lance une balle courbe

Voici un aperçu des cinq dernières années de versions bêta de développement :

iOS 16 développeur bêta 1 : 6 juin

iOS 15 développeur bêta 1 : 7 juin

iOS 14 développeur bêta 1 : 22 juin (retard dû à la pandémie)

iOS 13 développeur bêta 1 : 3 juin

iOS 12 développeur bêta 1 : 4 juin

Date de sortie d’iOS 17 : Bêta publique

La première version bêta publique d’iOS arrive généralement quatre à cinq semaines après le lancement de la première version bêta des développeurs en juin. Historiquement, c’était entre fin juin et début juillet.

Voici un aperçu des dernières années :

Sortie publique officielle

Il est probable qu’iOS 17 sortira entre la mi et la fin septembre à moins qu’Apple ne change les choses

Si Apple organise son événement iPhone 15 la semaine du 11 septembre, nous pourrions voir le lancement officiel du nouvel iOS la semaine du 18 septembre.

Voici un aperçu des quatre dernières années de versions d’iOS :

iOS 16 : 16 septembre 2022 (après l’événement du 7 septembre)

iOS 15 : 20 septembre 2021 (après l’événement du 14 septembre)

iOS 14 : 16 septembre 2020 (après l’événement du 15 septembre)

iOS 13 : 19 septembre 2019 (après l’événement du 10 septembre)

Quand iOS 17 sort-il ? – conclure

Avec la possibilité de s’inscrire et d’installer des versions bêta d’iOS directement dans les paramètres de l’iPhone sur iOS 16.4 et versions ultérieures, il sera plus facile que jamais de tester le nouveau système d’exploitation cet été.

