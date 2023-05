La fête est finie : le Snapdragon 8 Gen2 "pour la galaxie" bientôt disponible sur d’autres marques

Qu’elle soit identique ou non à « pour Galaxy » (car il y a peut-être plus d’optimisations) la version intermédiaire du Snapdragon 8 Gen2 arrivera très prochainement pour le prochain haut de gamme en 2023.

Samsung a acquis en exclusivité une version améliorée du Snapdragon 8 Gen2, mais seulement pour une durée limitée.

Bien que beaucoup d’entre nous l’aient demandé il y a des années, la vérité est que Samsung hésitait à se passer de ses puces Exynos dans le Galaxy S jusqu’à ce que la chose devienne insoutenable, car les performances du Snapdragon 8+ Gen1 étaient extrêmement supérieures l’année dernière à celles de l’Exynos.2200 du Galaxy S22 Ultra.

Peut-être pour cette raison, ou aussi parce que Samsung n’a pas été en mesure d’avoir une génération Exynos prête à correspondre, en 2023, le géant de Séoul a acheté en exclusivité une version vitaminée du Snapdragon 8 Gen2 pour son Galaxy S23 qui devrait présenter quelques améliorations dans le GPU ( non décrit) et une vitesse d’horloge CPU plus élevée. De plus, un accord avec Qualcomm a été annoncé à plusieurs niveaux qui apporterait une plate-forme Snapdragon pour Galaxy plus exclusive dans les années à venir.

Quoi qu’il en soit, l’accord d’exclusivité semble toucher à sa fin au moins en 2023, puisque sur Weibo un leaker aussi prolifique que Digital Chat Station, qui n’a d’habitude pas trop tort, annonce déjà que très prochainement la version améliorée du Snapdragon 8 Gen2 sera disponible ouvert à tous les autres fabricants.

Pour l’instant, nous savons que le Snapdragon 8 Gen2 « pour Galaxy » dispose d’un processeur de 3,36 GHz au lieu de 3,2 GHz, ainsi que de certaines optimisations GPU inexpliquées, et il n’est pas non plus clair si Qualcomm publiera cette version identique pour tout le monde, ou si le San Diego Le fabricant américain cherchera à améliorer encore ce chipset ou à lui donner une autre tournure ni demandée par Samsung ni conçue avec Samsung.

En fait, nous comprenons qu’il ne s’appellera pas Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy s’il atteint les téléphones mobiles d’autres fabricants, mais plutôt Snapdragon 8+ Gen2 suivant la nomenclature habituelle du fabricant nord-américain de semi-conducteurs, qui devrait annoncer cet intermédiaire déjà attendu version très prochainement été après été.

Nous ne savons pas si la version vitaminée du Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 du Galaxy sortira telle que nous la connaissons pour d’autres fabricants, mais ce que nous savons, c’est qu’une évolution arrivera très prochainement pour chacun avec la nomenclature à définir : Snapdragon 8+ Gen2 ? ou Snapdragon 8 Gen3 ?

Certaines sources, pour compléter toutes les informations, disent que Qualcomm pourrait appeler directement ce chipset rumeur Snapdragon 8 Gen3, avançant une génération pour rattraper l’Apple A16 Bionic et nous présentant des améliorations de performances très notables en 2024 avec le ‘Gen4’, qui abandonnerait les cœurs ARM pour utiliser ceux de sa filiale Nuvia.

Ce ne serait pas étrange non plus, car Nuvia est dirigé par Gerard Williams, l’ancien responsable de l’architecture des puces chez Apple, et les attentes sont très élevées avec les cœurs de Nuvia.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :