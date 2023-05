Xperia Fold : le premier pliage de Sony sera révolutionnaire (au moins de nom)

Sony a toujours su fabriquer de bons téléphones avec les meilleures finitions, donc un pliable du géant Minato sera sans aucun doute très intéressant à voir.

Une image divulguée du prétendu premier Sony Xperia « à clapet » pliable.

Aucun fabricant ne cache en ces temps qu’il travaille avec des écrans flexibles et des dispositifs de pliage, et c’est que nous sommes tous clairs que l’avenir de l’industrie électronique va être pliable d’une manière ou d’une autre. Le problème est que les implémentations actuelles sont coûteuses, délicates et peu fonctionnelles, donnant des solutions à des problèmes que nous n’avions pas sans pouvoir encore créer des besoins qui justifient le changement de format.

Qu’ils soient matures ou non, nous savons que les pliables qui réussissent sont du type à clapet (les mobiles à coque ou les ‘Flip’, pour nous comprendre), car en termes d’utilisation, ils sont similaires aux phablets déjà connus lorsque ils sont ouverts, mais dans ce cas étant très polyvalents et faciles à transporter si nous les fermons.

C’est là que Sony veut en être, car comme nous l’ont dit les amis d’Android Headlines en suivant la piste d’un article de sumahodigest, le géant japonais prépare son premier mobile pliable sous le nom étrange de Xperia Fold, et maintenant je m’explique avec ça d' »étrange ».

Le Xperia Fold sera en fait un « Flip »

Le plus intéressant n’est pas que Sony travaille sur un pliage car comme nous l’avons dit, tout le monde le fait. Le plus drôle, c’est que Sony l’appelle Xperia Fold alors qu’en réalité l’appareil sera un clapet comme le Galaxy Z Flip4 de Samsung, changeant la stratégie et le concept.

En fait, avec Motorola, Samsung, OPPO et d’autres fabricants à la recherche d’écrans externes de plus en plus grands, l’idée de Sony est de s’en passer directement, en le remplaçant par des cadres avec des lumières LED capables de nous informer de l’état du téléphone dans une solution similaire à Nothing’s Glyph Interface.

Il semble que Sony relancerait sa famille Xperia Compact avec ce terminal, à la recherche d’un haut de gamme beaucoup plus portable et confortable qui, dans ce cas, adopterait la charnière sans négliger une finition supérieure et une durabilité adaptée aux circonstances, comme on pouvait s’y attendre de n’importe quel produit Sony.

Les sources disent que le géant Minato veut faire un pliage extrêmement compact et qui est incompatible avec l’installation d’un écran externe, on peut donc s’attendre à des épaisseurs très fines.

Sony nous a récemment présenté son produit phare pour 2023, le nouveau Xperia 1 V, et nous ne pensons pas qu’il éclipsera son lancement si tôt avec un nouveau pliable, il faudra donc attendre encore quelques mois, en toute sécurité, pour rencontrer ce Xperia Fold, Xperia Compact ou peu importe comment ils veulent enfin l’appeler.

Nous serons attentifs à ce qui se cuisine au Japon !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :