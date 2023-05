Microsoft Teams obtient une nouvelle fonctionnalité de lecture aléatoire

Les salles de sous-commission de Microsoft Teams permettent aux participants aux réunions de tenir leurs propres mini-sessions. C’est une excellente technique pour diviser une salle de classe pour un travail de groupe ou pour diviser les gens en groupes pour apprendre à se connaître. Cependant, vous ne voudrez peut-être pas toujours savoir qui sera dans chaque espace de discussion.

Pour résoudre ce problème, Microsoft a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Shuffle, qui vous permet d’affecter au hasard des participants à des salles. Cette fonctionnalité ajoute un élément de spontanéité et simplifie le processus d’organisation des sessions en petits groupes. La fonctionnalité Shuffle est actuellement en test parmi les initiés. Il peut être utilisé pour affecter au hasard des participants à des salles ou mélanger des personnes qui sont déjà dans des salles.

Fonctionnement de la fonctionnalité Microsoft Teams Shuffle

Selon Microsoft, les organisateurs et co-organisateurs de réunions peuvent effectuer les opérations suivantes :

Attribuez au hasard des participants à des salles, avant la réunion ou pendant la réunion en direct.

Mélanger > Tout le monde ou Mélanger > Uniquement les participants non affectés pour répartir uniformément les participants dans les salles existantes.

Microsoft décompose également le fonctionnement de la fonctionnalité Shuffle en deux ; avant la réunion et pendant la réunion.

Pour utiliser la fonctionnalité avant la réunion, procédez comme suit :

Tout d’abord, vous devrez créer une salle de sous-commission comme vous le faites normalement.

Ensuite, dans l’onglet Salles de sous-commission de l’affichage du calendrier de la réunion, cliquez sur Attribuer des participants.

Lorsque la fenêtre Attribuer des personnes aux salles de sous-commission s’affiche, cliquez sur le menu déroulant Aléatoire et attribuez-les, si nécessaire.

Il convient de noter que les invitations à rejoindre la réunion doivent être envoyées avant d’effectuer les étapes ci-dessus.

L’autre option consiste à utiliser la fonction Shuffle lors d’une réunion d’équipes. Suivez les étapes ci-dessous.

Tout d’abord, cliquez sur Salles > Attribuer des participants.

Cliquez ensuite sur le menu déroulant Shuffle et attribuez-le, si nécessaire.

Disponibilité et exigences de la fonction Shuffle

Pour utiliser la fonctionnalité Shuffle, les utilisateurs doivent être membres de Teams Public Preview et utiliser le client Windows ou macOS Teams. L’adhésion à Teams Public Preview n’est pas obligatoire pour les autres utilisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité devrait être un ajout précieux aux salles de sous-commission. Il contribuera à simplifier la gestion des grandes réunions pour les organisateurs.

Microsoft encourage également les utilisateurs à leur faire part de leurs commentaires sur la fonctionnalité. Pour faire part de vos commentaires, rendez-vous dans le menu des commentaires et cliquez sur Aide, puis sur Donner des commentaires. Le menu de commentaires est situé dans le coin inférieur gauche de votre client Teams.

Microsoft a ajouté la prise en charge des salles de sous-commission dans Microsoft Teams en 2020. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de diviser de grandes réunions en petits groupes pour des discussions plus ciblées. Les salles de sous-commission sont devenues de plus en plus populaires ces derniers temps. En effet, de plus en plus d’entreprises sont passées au travail à distance en raison de la pandémie de COVID-19.

Que pensez-vous de la nouvelle fonctionnalité Shuffle sur Microsoft Teams ? Est-ce une fonctionnalité que vous souhaiteriez voir implémentée dans votre espace de travail ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

