Une agence d’influence vous paie 1 000 $ pour regarder TikTok pendant 10 heures d’affilée

La société de marketing d’influence Ubiquitous recherche trois candidats pour regarder TikTok pendant 10 heures à 100 $ de l’heure.

TikTok est devenu le réseau social le plus populaire aujourd’hui

Ces dernières années, la façon dont nous consommons les contenus audiovisuels a changé, nous optons de plus en plus pour la vidéo, laissant de côté les images et le texte. Une bonne preuve en est que TikTok, une plateforme de vidéos courtes, est devenu le réseau social le plus utilisé au monde et tout cela malgré son engagement, plus que discutable, en faveur de la vie privée des utilisateurs qui a conduit la Commission européenne à interdire l’utilisation de cette application parmi ses employés.

Quoi qu’il en soit, TikTok continue de croître de jour en jour et de plus en plus de créateurs de contenu se concentrent sur cette plateforme. Cela a poussé les sociétés de marketing à chercher de nouvelles façons d’augmenter le nombre de followers de leurs clients, mais sans aucun doute, celle qui remporte le gâteau est une agence d’influence qui offre 1 000 $ pour se déplacer sur le réseau social des courtes vidéos pour 10 heures d’affilée.

100 $ de l’heure pour regarder TikTok pendant 10 heures

Comme nous pouvons le lire dans Business Insider Ubiquitous, une entreprise qui crée des campagnes marketing pour les influenceurs, a lancé un soi-disant « TikTok Watching Job 2.0 » pour lequel ils recherchent trois personnes chargées de regarder TikTok pendant 10 heures d’affilée avec le but de les aider à découvrir les « nouvelles tendances émergentes ».

Ces personnes vont être payées 100 euros de l’heure, ce qui fait un total de 1 000 dollars pour 10 heures de travail, et si vous souhaitez postuler à ce poste, vous n’avez qu’à remplir deux conditions : avoir plus de 18 ans et se familiariser avec TikTok.

Pour présenter votre candidature à ce poste curieux, vous devrez vous abonner à la chaîne YouTube Ubiquitous et remplir un formulaire de 50 à 100 mots expliquant pourquoi ils devraient vous choisir pour ce poste. De plus, vous pouvez gagner des points supplémentaires si vous publiez un tweet indiquant pourquoi vous êtes le candidat idéal pour le poste. Vous pouvez envoyer votre candidature jusqu’au 31 mai.

Ce n’est pas la première fois que cette entreprise lance un programme similaire, puisqu’il y a quelques mois, elle cherchait des candidats pour leur payer 50 euros de l’heure pour regarder TikTok pendant 12 heures d’affilée, mais il semble qu’elle ait décidé augmenter sa mise en offrant plus d’argent, pour moins d’heures.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :