Nous sommes encore à des mois du lancement prévu de l’iPhone 15 en septembre, mais Netcost-security.fr a déjà vu des informations très précoces sur la série iPhone 16 de l’année prochaine.

Selon de nombreuses rumeurs, l’iPhone 15 Pro serait une mise à niveau importante, et nous nous attendons à voir un nouveau design plus arrondi, un cadre en titane, des mises à niveau de l’appareil photo et, bien sûr, l’USB-C. L’année prochaine, cependant, Apple prévoit d’augmenter la taille des écrans de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max.

Cette histoire est soutenue par Mosyle, la seule plate-forme unifiée d’Apple. Mosyle est la seule solution qui intègre entièrement cinq applications différentes sur une seule plate-forme Apple uniquement, permettant aux entreprises et aux écoles de déployer, gérer et protéger facilement et automatiquement tous leurs appareils Apple. Plus de 38 000 organisations utilisent les solutions Mosyle pour automatiser le déploiement, la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple au quotidien. Demandez un compte GRATUIT dès aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

iPhone 16 Ultra

Bien qu’il semble que l’iPhone 15 Pro Max renoncera à la marque « Ultra », la série iPhone 16 Pro pourrait l’adopter. Cela correspondrait à ce qu’Apple a fait avec l’Apple Watch Ultra l’année dernière.

Comme on le voit dans les CAO partagés avec Netcost-security.fr de Sonny Dickson, le plus grand modèle d’iPhone 16 Pro, peut-être appelé iPhone 16 Ultra, portera un écran d’environ 6,9 pouces, et l’ensemble du corps augmentera considérablement. L’appareil est plus grand, mais heureusement, légèrement plus large, car l’iPhone 14 Pro Max est déjà difficile à tenir d’une seule main.

Ces CAO montrent comment Apple prévoit d’augmenter la taille de l’écran de l’iPhone 16 Pro Max, tout en gardant le design (form factor) global aussi proche que possible physiquement.

iPhone 15 Pro Max à gauche, iPhone 16 Pro Max à droite

Des mesures

iPhone 16 Ultra (approximatif)

Largeur : 77,2 mm

Hauteur : 165,0 mm

Taille de l’écran : 6,9 pouces

iPhone 15 Pro Max (approximatif)

Largeur : 76,7 mm

Hauteur : 159,8 mm

Taille de l’écran : 6,7 pouces

iPhone 16 Pro

Ming-Chi Actu et le toujours aussi fiable Ross Jeune a signalé que le modèle plus petit augmenterait également, Young disant que ~ 6,3 pouces serait la taille de l’écran. Cet écran plus grand permettra également à Apple d’installer un zoom périscope dans le plus petit iPhone 16 Pro, qui sera malheureusement absent du plus petit iPhone 15 Pro cette année.

Il est tôt…

À ce stade, plusieurs sources fiables ont confirmé que la gamme iPhone 16 Pro comprendra des écrans plus grands. Cependant, il est essentiel de garder à l’esprit que nous sommes à plus d’un an de la sortie de l’iPhone 16 Pro et que très peu de choses sont finalisées. Toute information vue aussi tôt doit être considérée avec scepticisme.

Fond d’écran: Apple Guy de base

Suivez Ian : Twitter



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :