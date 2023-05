Ces écouteurs à annulation de Sony plantent à nouveau : je les ai essayés et ils semblent excellents

Confort particulier, qualité sonore et suppression du son exceptionnelle dans ces écouteurs Sony avec plus de 50 euros de réduction.

Ces écouteurs Sony en vente ont un design compact et confortable qui devient l’un de leurs points forts.

Ce ne sont pas les écouteurs sans fil les plus connus de Sony, mais les Sony LinkBuds S sont idéaux pour vous si vous recherchez des écouteurs confortables et de qualité sonore qui excellent dans le domaine de la suppression du bruit. Je n’invente rien, j’ai pu analyser ces Sony LinkBuds S et ils m’ont laissé de très, très bons sentiments, c’est pourquoi je les recommande maintenant qu’ils ont l’un de leurs prix les plus bas. Ils ont été mis en vente pour 179,99 euros, mais en ce moment, vous pouvez les acheter sur Amazon pour seulement 125 euros, un prix imbattable.

Grâce à cette offre, les Sony LinkBuds S peuvent être à vous pour 55 euros de moins que leur prix d’origine. De plus, si vous êtes abonné à Amazon Prime vous n’aurez pas à payer les frais de port et il faudra très peu de temps pour les recevoir chez vous pour commencer à en profiter. L’achat de ces écouteurs sans fil peut également se faire chez MediaMarkt, où ils descendent également à 125 euros et où vous pouvez choisir entre les recevoir à domicile ou les récupérer dans l’un de leurs stores physiques. Ils sont également disponibles chez PcComponentes, mais ils ne descendent qu’à 174,99 euros.

Comme je l’ai mentionné, j’ai eu l’occasion de tester ces Sony LinkBuds S pendant quelques semaines, je connais donc bien leurs points forts. Ensuite, je vais vous dire pourquoi je recommande de les acheter tellement maintenant que vous pouvez les acheter beaucoup moins cher.

Sony LinkBuds S

Sony LinkBuds S, des écouteurs de qualité à prix réduit

Le design est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes confrontés à l’un des meilleurs écouteurs sans fil de Sony. Ces LinkBuds S ont un format compact et ergonomique, ils s’adaptent parfaitement à l’oreille pour devenir l’un des écouteurs les plus confortables que j’ai pu essayer. Vous pourrez les porter pendant des heures dans un confort total et avec un bon maintien, vous ne remarquerez même pas que vous les portez. De plus, le boîtier de charge est également très confortable à transporter.

Je recommande également les Sony LinkBuds S pour la qualité sonore qu’ils offrent, avec un profil équilibré qui traite les différentes fréquences avec une égale importance. Vous pourrez profiter de toutes les nuances des chansons, des séries, des films, des vidéos, des podcasts… En bref, n’importe quel audio que vous jouez. Il est particulièrement important de noter qu’ils prennent en charge le codec LDAC, typique des écouteurs les plus avancés.

Ce que j’aime le plus dans le LinkBuds S, c’est l’excellent travail de son système de suppression active du bruit. Cela m’a aidé à réduire complètement le bruit extérieur lorsque j’avais des travaux de construction à côté de ma maison et lorsque je voyageais en avion. En fait, ils font partie des meilleurs écouteurs antibruit sans fil du marché.

Quand j’ai voulu entendre les sons autour de moi, j’ai juste eu à activer le mode transparence. Cet outil est chargé d’améliorer les sons qui vous entourent afin que vous puissiez les écouter sans avoir à retirer vos écouteurs et il est très utile lorsque vous souhaitez avoir une conversation ou avoir plus de sécurité lorsque vous marchez dans la rue.

Vous pouvez basculer entre les différents modes avec les commandes tactiles, une autre de mes sections préférées pour la précision et la rapidité avec lesquelles elles fonctionnent. Ils sont situés à l’extérieur de chaque écouteur et avec eux, vous pouvez activer le mode d’annulation, sauter la chanson ou accepter un appel téléphonique. Oui, vous pouvez utiliser les Sony LinkBuds S pour parler au téléphone en mains libres sans aucun problème.

Sony LinkBuds S

Si vous utilisez la suppression du bruit, l’autonomie des écouteurs sera de 6 heures sur une seule charge et jusqu’à 20 heures avec le boîtier de charge. En revanche, si vous vous passez de cette fonction, la batterie tiendra environ 9 heures sur une seule charge et dépassera facilement les 20 heures à l’aide du boîtier. Ces Sony LinkBuds S prennent en charge la charge rapide, ils n’ont donc besoin que de 5 minutes avec le chargeur pour être alimentés pendant 1 heure de musique.

D’autres détails supplémentaires qui ajoutent de la valeur à l’expérience sont la connectivité Bluetooth 5.3, la technologie Google Fast Pair et la compatibilité avec les assistants Alexa et Google Assistant. Bref, ce sont des écouteurs sans fil complets, donc je ne peux rien faire d’autre que les recommander maintenant qu’ils descendent à 125 euros sur Amazon et MediaMarkt.

