e-Scooters, robots et tablettes : le nouveau Xiaomi en mobilité, pour votre maison et pour les loisirs et le travail

Le grand écosystème Smart Life d’appareils connectés intelligents de Xiaomi se développe avec de nouveaux produits pour différents domaines de votre vie, des loisirs et des loisirs au travail et à la mobilité, sans oublier la maison et vos tâches. Nous compilons ici toutes les nouveautés que Xiaomi a présentées aujourd’hui en matière de trottinettes électriques, d’aspirateurs robots et de tablettes.

Et c’est ce qui a rendu Xiaomi génial, en créant un écosystème dans lequel vous pouvez connecter des appareils que vous allez utiliser dans la cuisine, pour vous déplacer, faire de l’exercice ou vous sentir protégé. La marque est depuis longtemps synonyme de technologie pour tous les aspects de votre vie au-delà des téléphones portables, et ce qu’elle a présenté aujourd’hui lors de l’événement européen Discover Xiaomi 2023 des produits AIoT (Artificial Intelligence of Things) le prouve.

La domotique intelligente pour votre maison : les robots aspirateurs

Xiaomi est actuellement l’une des marques les plus en vue en termes de domotique pour tous les utilisateurs, car elle propose toutes sortes d’appareils intelligents pour créer une maison connectée, mais à un coût permissif. Le dernier né de son catalogue est destiné au secteur du nettoyage domestique avec jusqu’à quatre nouveaux robots aspirateurs.

Xiaomi Robot Vacuum Mop X10 est le haut de gamme, un aspirateur intelligent autonome conçu pour patrouiller la maison et la garder propre de la poussière, de la saleté et même des poils d’animaux. Équipé d’une batterie de 5200mAh, il dispose de 180 minutes d’autonomie sur une seule charge à une puissance d’aspiration maximale de 4000 Pa.

La meilleure chose est la nature aseptique de sa base de chargement, dans laquelle le robot se recharge, vide la saleté et s’auto-nettoie. Et en parlant de saleté, le Vacuum X10 la range dans un sac de 2,5L qui peut durer jusqu’à 2 mois sans avoir à le changer. Et lorsque vous le faites, il s’auto-scelle pour empêcher la poussière de s’échapper.

En dessous du X10, bien que conservant la même puissance d’aspiration de 4 000 Pa, nous avons le Xiaomi Robot Vacuum Mop S10+, le Xiaomi Robot Vacuum Mop S12 et le Xiaomi Robot Vacuum Mop E12. Équipées de la technologie LDS pour planifier un parcours de nettoyage efficace, quelles que soient la taille et la disposition de la maison, ces trois options sont également valables si vous recherchez une maison avec des sols propres, mais que vous n’avez pas le temps de le faire vous-même/de .

Mobilité durable pour le travail : scooters électriques

Un autre secteur du marché dans lequel Xiaomi compte de nombreux adeptes grâce à la qualité de ses produits est sans aucun doute celui des e-Scooters ou trottinettes électriques. Et pour que vous puissiez conduire confortablement lorsque vous vous rendez à la maison, au travail, en classe ou pour le plaisir, nous avons les nouvelles itérations Xiaomi Electric Scooter 4 et 4 Lite.

Capable de couvrir des distances allant jusqu’à 35 km et 20 km respectivement sur une seule charge et avec des pentes de 16 % de dénivelé, le scooter électrique 4 avec son moteur de 600 W et le scooter électrique 4 Lite avec son moteur de 300 W sont un bon choix pour une mobilité urbaine durable. , et peut atteindre une vitesse maximale de 20 kilomètres/heure, largement suffisante pour ne pas être en retard.

Et la meilleure chose est que les deux se connectent à l’application Xiaomi Home via Bluetooth, donc en plus de toujours les avoir géolocalisés, vous pouvez vérifier la vitesse, la charge et les données de conduite en temps réel pendant que vous l’utilisez. Deux autres ajouts à la série 4 variée de scooters électriques Xiaomi que nous passons en revue ici.

Travail et loisirs en un : Xiaomi Pad 6

Nous connaissions déjà cet appareil, mais aujourd’hui Xiaomi a voulu nous rappeler que nous l’avons déjà sur le point de sortir en Europe. Et c’est que la tablette Xiaomi Pad 6 sert à la fois à l’utiliser au travail avec ses applications de bureau et à la maison pour se détendre et profiter de purs loisirs. C’est une tablette plus fine et plus légère que la précédente, avec une finition métallique et un écran LCD de 11 pouces avec une résolution WQHD+ 2K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, compatible avec les haut-parleurs Dolby Vision, HDR10 et Quad pour Dolby Atmos, ce qui en fait un plaisir regarder des séries et des films.

Équipé du MIUI Pad 14, la couche de personnalisation basée sur Android de Xiaomi, le Pad 6 dispose d’une caméra arrière de 13MP, d’une caméra frontale de 8MP et d’une batterie de 8840mAh avec une charge rapide de 33W, plus USB 3.2. Pour le moment, nous attendons toujours de connaître le prix et la date, mais il deviendra sans aucun doute un appareil recherché lorsqu’il arrivera sur le marché dans les mois à venir.

