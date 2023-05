WhatsApp officialise la possibilité de modifier les messages déjà envoyés

Cela a été difficile, mais finalement l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs va être présente dans l’application de messagerie la plus utilisée au monde.

L’édition des messages arrive sur WhatsApp.

Il y a moins de deux semaines, nous parlions du fait que l’édition des messages WhatsApp était très proche. La fonctionnalité avait été publiée en version bêta, et c’était le début de quelque chose que les utilisateurs réclamaient depuis longtemps. Et quelque chose que, encore une fois, Telegram autorisait déjà depuis un certain temps (mais mieux vaut tard que jamais, non ?).

Il y a également une semaine, nous avons parlé de cette fonctionnalité comme l’un des développements les plus récents qui étaient sur le point d’arriver ou étaient arrivés dans l’application de messagerie, mais maintenant WhatsApp lui-même l’a confirmé sur son propre blog d’entreprise. Plus besoin d’écrire un texte explicatif pour masquer les erreurs, enfin.

L’édition tant attendue des messages est ici

La société détenue par Meta a annoncé cette nouvelle fonctionnalité avec beaucoup de battage médiatique, qui fonctionne exactement comme celle de Telegram : cliquez sur le message que vous souhaitez modifier et, dans le menu qui apparaîtra, faites de même sous Modifier pour modifier le contenu du message si vous regrettez de l’avoir envoyé ou s’il y a eu une erreur.

Bien sûr, l’édition des messages aura une limite de temps : l’application vous donnera 15 minutes pour éditer n’importe quel message que vous avez envoyé. Passé ce délai, vous ne pourrez plus les modifier. Aussi, comme dans Telegram, lorsque vous avez modifié le contenu d’un message, le destinataire en sera averti. Cependant, vous ne pourrez pas voir les modifications que vous avez apportées.

Enfin, WhatsApp indique que cette fonction est déjà mise en œuvre à l’échelle mondiale. On s’attend à ce qu’il soit disponible pour tous les utilisateurs dans les semaines à venir, donc s’il n’apparaît pas lorsque vous mettez à jour WhatsApp, vous devrez encore être patient.

Comme nous l’avons dit plus haut, cette fonction a plusieurs années de retard, mais au moins elle est arrivée. Difficile de croire que WhatsApp a mis autant de temps à implémenter quelque chose d’aussi basique, ce qui pour de nombreux utilisateurs révèle les lacunes importantes que le roi de la messagerie a par rapport à la concurrence.

Si vous pensez que WhatsApp a beaucoup à améliorer et que vous souhaitez essayer d’autres options, n’oubliez pas de consulter l’article sur les alternatives à l’application que nous avons publié.

