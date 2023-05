Mimestream, l’application Gmail native pour macOS développée par un ancien ingénieur d’Apple Mail, sort de la version bêta

Mimestream, la puissante application Gmail spécialement conçue pour macOS, sort officiellement de la version bêta aujourd’hui. Mimestream vient d’un ancien ingénieur Apple Mail, et c’est peut-être la meilleure application Gmail pour macOS à ce jour.

Mimestream regroupe une gamme des fonctionnalités les plus populaires de Gmail et les distille dans une application Mac dédiée, conçue à l’aide des dernières technologies d’Apple.

Mimestream est développé par Neil Jhaveri, qui a précédemment passé plus de sept ans chez Apple. Pendant son séjour chez Apple, Jhaveri a travaillé sur les applications Mail et Notes pour macOS et iPad. Il a occupé le poste de responsable de l’ingénierie pour l’équipe Mail lors de son départ en 2017. Grâce à cette expérience, Jhaveri possède une connaissance approfondie de la création d’une application optimisée pour les utilisateurs de Mac.

Mimestream est en test bêta depuis près de trois ans, la première version originale ayant été lancée en novembre 2019. Depuis lors, Jhaveri et sa petite équipe ont perfectionné l’application pour inclure toutes les fonctionnalités de base de Gmail et assurer la compatibilité et l’intégration avec les fonctionnalités Mac natives. .

Le lancement d’aujourd’hui met fin à une version bêta publique de plus de 2 ans, avec plus de 167 000 utilisateurs rejoignant la version bêta. Pendant ce temps, nous avons publié plus de 220 mises à jour, apporté plus de 2500 améliorations, ajouté plus de 100 nouvelles fonctionnalités et fait passer l’entreprise d’un fondateur solo à une équipe de 5 personnes. Mimestream est mature, fiable, prêt à prendre en charge vos charges de travail de messagerie les plus sérieuses. , et continuera de s’améliorer.

Comment fonctionne Mimestream ?

Ce qui distingue Mimestream des autres applications de messagerie, c’est qu’il utilise l’API Gmail officielle plutôt que le protocole IMAP vieillissant. Cela permet à l’application d’exploiter des fonctionnalités qui ne sont généralement disponibles que via Gmail sur le Web ou l’application Gmail dédiée pour iPhone. Cela présente l’inconvénient que vous ne pouvez utiliser que des comptes Gmail avec Mimestream.

Jhaveri décrit certaines des fonctionnalités clés de l’application :

Fonctionnalités de triage avancées telles que les étiquettes, les catégories de boîte de réception, les filtres côté serveur, les réponses aux invitations du calendrier, la répétition, la puissante recherche Gmail, le filtrage des listes, la prévention du suivi et les réponses aux vacances. Vous serez à Inbox Zero en un rien de temps !

Organisez plusieurs comptes et rassemblez-les avec la boîte de réception unifiée, ou conservez-les dans leurs propres espaces facilement accessibles avec les profils. Attribuez des couleurs uniques aux comptes, configurez des heures de travail pour limiter les notifications pour les comptes professionnels et même liez les profils aux filtres de focus macOS. Fini les allers-retours dans le navigateur !

Écrivez sans effort avec des fonctionnalités telles que les modèles, la prise en charge des alias Gmail, les mentions, les blocs de code, les listes intelligentes, les substitutions de démarquage, l’annulation de l’envoi, la prise en charge de l’envoi et de l’archivage et même les signatures Gmail synchronisées. Mimestream rend la réponse aux e-mails amusante et satisfaisante.

Tirez parti de la puissance de votre Mac avec des notifications push, des raccourcis clavier avancés, des gestes de balayage du pavé tactile, un magnifique mode sombre, une prise en charge du partage, une barre de menus supplémentaire, et bien plus encore.

Dans le cadre du lancement public de Mimestream aujourd’hui, l’application ajoute également un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui seront nouvelles même pour les bêta-testeurs de longue date :

Créer et gérer des filtres Gmail côté serveur

Séparez les comptes en profils comme « Travail » et « Personnel »

Heures de travail / horaires de notification

Filtres de mise au point

Couleurs de compte dans la liste des messages

Gérez votre répondeur de vacances Gmail

Label et brouillons étoilés

Barre de menus supplémentaire

Couleurs synchronisées pour les contacts Google

Variables de modèle

Sélectionner des messages spécifiques dans la vue Conversation

Pour les utilisateurs de Mac, l’un des changements principaux ici est la prise en charge des filtres de focus :

Nouveau dans macOS 13, les filtres de focus vous permettent de configurer la façon dont les applications présentent les notifications lorsqu’elles sont dans un focus. Mimestream inclut désormais la possibilité de spécifier quels profils peuvent envoyer des notifications lors d’un focus spécifique, afin que vous puissiez avoir un meilleur contrôle sur la suppression des distractions indésirables.

Avis de Netcost-security.fr

J’ai utilisé Mimestream tout au long de la période de test bêta public, et j’ai écrit pour la première fois à ce sujet en février 2022. Pour les utilisateurs de Gmail et de Mac, c’est vraiment la meilleure option avec une expérience complète native de macOS.

Je suis un utilisateur de longue date d’Apple Mail, mais Mimestream excelle d’innombrables façons par rapport à l’option native d’Apple. Un domaine dans lequel cela se démarque vraiment est la recherche. La fonction de recherche d’Apple Mail est lente et peu fiable, tandis que la fonction de recherche de Gmail est incroyablement puissante. Parce qu’il utilise l’API Gmail, MImestream est capable d’apporter cette recherche puissante directement à une application native sur votre Mac.

Maintenant que Mimestream est sorti de la version bêta, Jhaveri monétise enfin Mimestream pour assurer son développement continu après plus de deux ans de disponibilité gratuite de l’application. Mimestream est disponible avec un essai gratuit de 14 jours entièrement fonctionnel. Après l’expiration de cette période d’essai, l’application coûte 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an.

Cependant, pour célébrer le lancement public tant attendu, vous pouvez obtenir Mimestream pour 29,99 $ par an, soit une réduction importante de 40 %. Cette offre est disponible jusqu’au 9 juin 2023.

Encore une fois, tant que vous êtes immergé dans l’écosystème Gmail, Mimestream est le meilleur client de messagerie macOS natif sur le marché aujourd’hui. Peut-être plus important encore, attendez-vous à ce qu’il reçoive des mises à jour à un rythme beaucoup plus rapide qu’Apple Mail.

