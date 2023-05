Les spécifications du OnePlus Fold et du OPPO Find N3 sont révélées avant leur présentation

Les nouveaux pliables OnePlus et OPPO au final seront non seulement similaires, selon les informations auxquelles nous avons eu accès, mais ils seront pratiquement identiques. C’est ce qui ressort de son cahier des charges.

Le successeur de l’OPPO Find N2 et du OnePlus Fold sera pratiquement identique.

Nous avons enfin de nouveaux détails sur le OnePlus Fold et le OPPO Find N3 quand il est encore temps pour leur présentation. Concernant le OnePlus Fold, la société a déjà déclaré qu’il ne s’agirait pas d’un OPPO Find N3 avec rebranding, bien que les dernières informations semblent démentir quelque peu ces déclarations. De la nouvelle version de ce qui est considéré comme la meilleure alternative au domaine de Samsung, disons qu’il sera pratiquement identique au OnePlus pliable.

L’information nous vient de 91 Mobiles, qui ont obtenu toutes ces données grâce au pronostiqueur Yogesh Brar. Au final, nous ne savons pas si le OnePlus Fold sera un OPPO Find N3 avec rebranding ou l’inverse, mais il est clair que les deux appareils ont le meilleur du marché à l’intérieur et vont s’appliquer comme des concurrents sérieux à le Samsung Galaxy Z Fold 4, au moins jusqu’à ce que le Z Fold 5 soit introduit en juillet.

OnePlus Fold et OPPO Find N3 : ce sont leurs spécifications

Commençons par le début. Le OnePlus Fold et le OPPO Find N3 auront tous deux un écran interne OLED de 8 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran externe sera de 6,5 pouces, également avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En ce qui concerne le chipset, les deux terminaux auront un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Ces spécifications, en termes de performances, sont particulièrement prometteuses et semblent idéales pour ceux qui envisagent un téléphone orienté productivité.

La section photographique est également très intéressante. Les deux téléphones auront un capteur principal de 50 MP, accompagné d’un appareil photo grand angle de 48 MP et périscope de 32 MP. Les deux caméras selfie (celle de l’écran secondaire et celle qui ira sur l’écran principal) seront de 32 MP.

Nous terminons l’test des caractéristiques des deux terminaux avec la batterie, qui sera de 4 800 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 80 W.

