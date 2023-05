La Chine rend le "gros atout": il est interdit à un fabricant américain de vendre des puces sur son territoire

Le gouvernement chinois a interdit à la société Micron de vendre ses produits sur son territoire, invoquant des « problèmes de sécurité ».

Puces fabriquées par Micron.

Beaucoup d’entre vous se souviendront sûrement du jour où Donald Trump a interdit à Huawei d’utiliser l’écosystème Google pour des raisons peu claires. De nombreux utilisateurs se demandaient ce qu’il adviendrait de leurs terminaux maintenant que les États-Unis avaient décidé de couper le robinet du fabricant chinois. L’entreprise a tenté de riposter et de convaincre l’administration Trump que c’était une erreur de les laisser de côté, mais en vain.

Le gouvernement chinois ne semble pas avoir riposté à cet égard. Il ne semblait pas qu’ils allaient montrer leur visage pour ce qui était alors leur technologie de pointe dans le reste du monde (même s’il est vrai qu’aujourd’hui la situation est très différente et triste). Et maintenant, comme ils nous le disent d’Android Authority, il semble qu’ils vont riposter.

La Chine interdit à Micron de vendre des puces sur son territoire

Si la « trompette » a été la plus notoire en ce qui concerne les relations des États-Unis avec les entreprises technologiques chinoises, il est vrai que le géant asiatique souffre de sanctions commerciales depuis quelques années. Les États-Unis ont interdit non seulement le partenariat de Huawei avec Google, mais également la vente de puces et d’autres appareils fabriqués en Chine pour des « problèmes de sécurité ».

Le gouvernement chinois a finalement agi. Le constructeur américain Micron se verra interdire de vendre ses puces sur le territoire asiatique. La raison invoquée par les autorités est l’échec d’un contrôle de sécurité, dans un communiqué publié hier :

La vérification de la sécurité nous permet de conclure que les produits de Micron présentent un sérieux potentiel de problèmes de sécurité du réseau, ce qui constitue un risque sérieux pour la sécurité de la principale chaîne d’approvisionnement en informations de la Chine et affecterait sa sécurité nationale.

Bien que le nom puisse ne pas ressembler à cela au premier abord, la vérité est que Micron produit un certain nombre de produits de mémoire et de stockage pour PC, smartphones et autres appareils électroniques grand public. Parmi eux, nous pouvons trouver des mémoires RAM, DRAM et UFS. En fait, c’est l’un des principaux acteurs du secteur.

Selon la source, ce mouvement viendrait en réponse aux interdictions de vente d’entreprises américaines à d’autres entreprises chinoises. Ces interdictions comprenaient des équipements de fabrication de puces avancés, des puces spécifiques à l’IA et bien plus encore. Il semble que le feuilleton soit encore loin d’être résolu.

