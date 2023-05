Xiaomi confirme le design du CIVI 3 dans ses premières images officielles

Le Xiaomi Civi 3 dévoile son design complet et sera officiellement présenté le 25 mai en Chine.

Le nouveau Xiaomi Civi 3 dans trois de ses quatre couleurs disponibles

L’activité au sein de Xiaomi est constante, puisque, semaine après semaine, la firme chinoise ne cesse de lancer de nouveaux produits dans son pays natal, dont certains arriveront en France et d’autres seront exclusifs au marché chinois. Ainsi, après avoir récemment annoncé un nouveau PC portable avec un processeur Intel et un écran 120 Hz qui coûte moins de 500 euros actuellement, voilà que le géant chinois finalise les détails du lancement d’un nouveau terminal milieu de gamme, le Xiaomi Civi 3.

S’il y a quelques jours, nous avons révélé certaines des spécifications du Xiaomi Civi 3, qui devrait arriver en France sous le nom de Xiaomi 14 Lite, la marque chinoise elle-même a maintenant confirmé son design en nous montrant ses premières images officielles.

Le Xiaomi Civi 3 dévoilé

Xiaomi a partagé une publication sur le réseau social chinois Weibo avec l’affiche officielle de lancement du Xiaomi Civi 3, qui confirme le design de ce nouveau smartphone milieu de gamme et sa date de lancement, qui aura lieu en Chine le 25 mai à 2 :00 h, 80 h 00 en France.

Le Xiaomi Civi 3 aura quatre options de couleur : Rose Purple, Adventure Gold, Mint Green et Coconut Grey et comme vous pouvez le voir dans l’affiche susmentionnée que nous vous laissons sur ces lignes, les trois premières auront un panneau arrière avec deux tons de couleur . Ces couleurs ont été développées en collaboration avec WGSN, une société de prévision des tendances basée à New York.

De plus, sur cette image, vous pouvez également voir que l’arrière du Xiaomi Civi 3 est légèrement incurvé et qu’il possède un grand module de caméra circulaire, composé du capteur Sony IMX800 de 50 mégapixels avec OIS, un capteur ultra-large .angle, un capteur de profondeur et un flash à quatre LED.

Quant au reste des fonctionnalités du Xiaomi Civi 3, tout semble indiquer que ce nouveau terminal aura un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, avec le nouveau chipset haut de gamme de MediaTek, un Dimensity 8200 Ultra qui sera accompagné de jusqu’à 12 Go de RAM et d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge ultra-rapide de 67W.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :