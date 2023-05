N’oubliez plus jamais votre mot de passe avec pCloud Pass, le gestionnaire de mots de passe ultra-sécurisé made in Europe

Le gestionnaire de mots de passe pCloud Pass vous offre la possibilité de stocker vos mots de passe en toute sécurité et d’y accéder depuis n’importe quel appareil.

Captures d’écran de la nouvelle application pCloud Pass, le gestionnaire de mots de passe ultra-sécurisé made in Europe

Dans le monde numérique en évolution rapide d’aujourd’hui, la protection de nos mots de passe et de nos données personnelles est devenue plus cruciale que jamais, mais certains ignorent encore les conseils d’experts à cet égard. Pour relever ce défi complexe, pCloud, société européenne de renom spécialisée dans les services cloud, a lancé pCloud Pass, un nouveau gestionnaire de mots de passe ultra-sécurisé, conçu en Europe et visant à simplifier la gestion des mots de passe grâce à un ensemble diversifié d’outils avec lesquels renforcer la sécurité en ligne avec un minimum d’effort.

Ce nouveau service se présente comme une solution sûre et fiable, en ligne avec le reste des produits de l’entreprise. Il se distingue par l’offre d’une interface intuitive et de fonctions qui permettent aux utilisateurs de stocker, d’organiser et de protéger efficacement leurs mots de passe et leurs données personnelles. Il est 100% axé sur la vie privée et son origine européenne garantit des normes strictes de confidentialité et de protection des données, alignées sur les réglementations de l’Union européenne.

Tout ce que pCloud Pass offre pour garder vos clés 100% sécurisées

Les nouveautés de pCloud nous offrent toutes ces fonctions que l’on s’attendrait à trouver dans un gestionnaire de mots de passe de haut niveau, et il intègre également des outils utiles qui promettent de rendre la gestion de la sécurité Internet beaucoup plus facile.

Parmi ses fonctionnalités les plus intéressantes, bien sûr, il inclut la possibilité de stocker des mots de passe, des notes sécurisées, des données de carte de crédit et d’autres éléments sensibles, ainsi que le remplissage automatique des informations d’identification et des formulaires dans les applications et le navigateur.

Il est également livré avec un générateur de mots de passe fort et unique, afin que vous puissiez vous assurer que tous vos comptes restent protégés et que vous n’ayez pas à vous souvenir de tous les mots de passe que vous utilisez.

L’application intègre également quelques fonctions intéressantes telles que la prise en charge du déverrouillage biométrique comme l’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, une option de recherche qui permet de trouver facilement le mot de passe ou les données de la carte que vous recherchez, ou la possibilité de classer les éléments enregistrés par à travers Mots clés.

Si vous utilisiez déjà un gestionnaire de mots de passe, pCloud Pass facilite la transition en fournissant un outil qui vous permet d’importer tous vos mots de passe, que ce soit depuis un navigateur, un autre gestionnaire de mots de passe ou un fichier CSV.

Où est-il disponible ?

Comment pourrait-il en être autrement, pCloud Pass est un service multiplateforme qui propose des applications natives pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android, ainsi qu’une extension pour les principaux navigateurs qui vous permet d’accéder aux mots de passe et de les laisser se remplir automatiquement sur les sites Web.

Toutes les applications et extensions peuvent être téléchargées gratuitement via la page de téléchargement de pCloud Pass.

Combien coûte pCloud Pass ?

Et si je vous disais que vous n’avez rien à payer pour pouvoir utiliser pCloud Pass ? Le service propose des méthodes de paiement, mais si vous recherchez un gestionnaire de mots de passe sûr et simple avec suffisamment d’outils, vous pouvez accéder au plan gratuit.

Ce plan vous offre la possibilité de garder un appareil actif, un générateur de mot de passe sécurisé, une liste de contacts illimitée et la possibilité de partager en toute sécurité avec un contact. Le reste des fonctions est inclus par défaut.

Il y a aussi la possibilité de contracter un plan Premium ou un plan familial jusqu’à cinq membres, pouvant payer les frais mensuellement, annuellement ou effectuer un paiement unique à vie pour avoir accès à toutes les fonctions du service. Le plan Premium coûte 29 euros par an et le plan familial coûte 49 euros. Ou si vous souhaitez économiser encore plus, vous pouvez profiter des plans à vie et effectuer un paiement unique de 149 euros pour le plan Premium ou un de 253 euros pour le plan familial.

pCloud Pass

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :