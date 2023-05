Le fabricant d’iPhone Wistron l’appelle, affirmant qu’Apple ne lui a pas permis de réaliser des bénéfices

Le fabricant d’iPhone Wistron – qui a été la première entreprise à produire des iPhones en Inde – a quitté l’entreprise, affirmant que les négociations difficiles d’Apple sur les prix signifiaient que l’entreprise n’était pas en mesure de réaliser des bénéfices.

La nouvelle arrive à un moment où la firme de Cupertino transfère de plus en plus sa production d’iPhone de la Chine vers l’Inde…

Arrière-plan

La nécessité pour Apple de réduire sa dépendance à l’égard de la Chine en tant que centre de fabrication est claire depuis de nombreuses années, mais l’impact de la pandémie sur la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde a vraiment souligné le problème. On estime que la perturbation liée au COVID-19 a coûté à l’entreprise un milliard de dollars par semaine.

L’Inde est considérée comme le principal espoir d’Apple lorsqu’il s’agit de délocaliser la production hors de Chine. Apple a commencé lentement, donnant à Wistron un contrat pour fabriquer l’iPhone SE d’origine dans le pays. Foxconn et Pegatron ont ensuite créé leurs propres usines indiennes d’iPhone, et l’année dernière, même les derniers modèles phares étaient fabriqués dans le pays.

Un rapport de l’année dernière a suggéré qu’un quart de tous les iPhones pourraient être fabriqués en Inde d’ici 2025, et un rapport ultérieur a indiqué que cela pourrait atteindre la moitié de tous les iPhones d’ici 2027.

Le fabricant d’iPhone Wistron quitte

L’Economic Times indien rapporte que Wistron a maintenant mis fin à son contrat d’iPhone.

Wistron fait ses valises. L’entreprise est en train de vendre son unité d’assemblage d’iPhone à Kolar, près de Bangalore […] Les employés et les dirigeants de l’industrie ont déclaré à ET que Wistron envisageait une sortie car il ne voyait pas de rentabilité à long terme en étant un simple assembleur du produit final. […] La société ayant arrêté l’assemblage d’iPhone en Chine après avoir vendu son unité de Kunshan à Luxshare en 2020, l’activité indienne est devenue trop petite pour qu’elle puisse se concentrer. « Wistron n’a pas été en mesure de gagner de l’argent avec les activités d’Apple en Inde. Il a essayé de négocier avec Apple pour des marges plus élevées, mais étant un acteur plus petit que Foxconn et Pegatron dans le monde, il n’avait pas l’effet de levier nécessaire », a déclaré un dirigeant.

Wistron a eu un passé trouble

La lutte de Wistron pour gagner de l’argent avec le contrat iPhone peut expliquer pourquoi il a rencontré des problèmes pour payer correctement ses employés.

En 2020, il y a eu une émeute majeure dans son usine de Bangalore à cause de salaires sous-payés, avec des millions de dollars de dégâts. Le gouvernement indien et Apple ont tous deux enquêté et ont tous deux conclu que Wistron était effectivement coupable de graves violations du droit du travail, y compris le sous-paiement de ses travailleurs.

Des questions ont été soulevées à l’époque quant à savoir si l’incident entraînerait la perte du contrat iPhone de l’entreprise. Au final, la production a été suspendue pendant trois mois et Apple a mis le fournisseur en probation.

Comment cela affectera-t-il les plans d’Apple ?

Bien que Wistron ait été le premier à assembler des iPhones en Inde, il était de loin le plus petit des trois acteurs. Cela limite l’impact potentiel sur les projets d’Apple d’étendre la production d’iPhone dans le pays.

Il semble également que la production d’iPhone dans les anciennes usines de Wistron se poursuivra sous un nouveau propriétaire. Nous avons appris la semaine dernière que Luxshare avait acheté deux des usines et avait obtenu un contrat pour fabriquer des modèles phares dès le premier jour.

De plus, le rapport d’aujourd’hui indique que le groupe Tata achète une troisième usine d’iPhone Wistron et se prépare actuellement à l’assemblage de l’iPhone 15.

Alors que l’accord n’est pas encore conclu, les dirigeants de Tata occupent déjà des postes clés.

Cependant, le recrutement et la supervision des travailleurs ont été signalés comme problématiques, les gestionnaires amenés de Chine ne reconnaissant pas et ne gérant pas une culture de travail différente. Le recrutement de cadres locaux est difficile car l’usine se trouve à environ 25 miles de la ville, ce qui en fait un trajet brutal sur des routes mal entretenues et encombrées. Tata pourrait bien se retrouver aux prises avec les mêmes problèmes.

Photo : Dixit Dhinakaran/Unsplash

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :