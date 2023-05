« Barcelona Project »: tout ce que l’on sait sur la nouvelle alternative à Twitter créée par Instagram

Le remplacement de Twitter pourrait arriver cet été

Instagram veut remplacer Twitter par une nouvelle application

L’application oiseau bleu traverse une période désastreuse, c’est pourquoi des alternatives à Twitter émergent à chaque fois pour supplanter l’application dirigée par Elon Musk, qui montre des signes d’épuisement des idées et de graves problèmes financiers. Mis à part Mastodon, le rival qui semblait le plus fort était BlueSky Social, du créateur de Twitter Jack Dorsey. Maintenant, Meta a également rejoint la course, qui veut lancer une application dont le nom interne est actuellement connu sous le nom de « Barcelona Project », mais à quoi cela ressemble-t-il et comment cela fonctionne-t-il ?

Projet Barcelone : c’est le Twitter d’Instagram

Selon TechCrunch, Instagram a nommé en interne cette application « Barcelona Project » ou « P92 ». Une application qui sera exactement comme Twitter. Non seulement dans son approche « microblogging », mais il en sera également de même dans son fonctionnement, avec des « j’aime », des « retweets » et une autre série de fonctions qui rendront son utilisation très facile puisque nous n’aurons pas besoin d’apprendre à utiliser il.

D’après un exemple (un peu flou) que j’ai obtenu, la nouvelle application de Meta ressemble beaucoup à Twitter. Alors, est-ce que cela pourrait remplacer toutes les captures d’écran Twitter que nous avons vues sur le fil ces derniers temps ? Peut être. Il est impossible de prédire comment le public réagira, mais cela pourrait être une alternative. pic.twitter.com/xgQa1kUjCl —Lia Haberman (@liahaberman) 19 mai 2023

En fait, on s’attend à ce qu’il utilise également les mêmes normes communautaires qu’Instagram. Cela servira à unifier les deux applications, car il est possible qu’en plus d’avoir une application individuelle, nous puissions également y accéder via l’application Instagram. Une initiative intelligente de Meta, qui cherche à unifier toutes ses applications et son expérience utilisateur.

S’il est vrai que la rumeur dit qu’il y aura des différences substantielles entre Twitter et « Barcelona Project ». Par exemple, la longueur des messages, puisque Lia Haberman, rédactrice en chef d’une newsletter sur les réseaux sociaux, spécule qu’elle pourrait avoir une extension de 500 caractères contre les 280 que l’on trouve sur Twitter (sauf pour Twitter Blue).

Enfin, Instagram s’engage très clairement dans ce mouvement. Pour cette raison, il contacte les plus grandes célébrités du monde afin qu’elles puissent essayer cette application avant tout le monde. Cela peut leur permettre d’ouvrir de nombreuses portes, puisque les influenceurs sont la porte d’entrée du public normal qui se rend généralement là où se trouvent leurs stars. Évidemment, il existe un autre type de public qui n’utilise pas ce type de service pour suivre des personnes célèbres, mais ces mouvements pourraient aider les utilisateurs de manière significative.

En résumé, nous trouvons ce qui suit :

L’application sera, en substance, exactement la même que Twitter, à la fois esthétiquement et fonctionnellement.

Il utilisera les mêmes directives communautaires qu’Instagram, donc le contenu pour adultes de Twitter ne sera pas présent dans cette application.

Les messages auront une extension pouvant aller jusqu’à 500 caractères contre 280 pour Twitter.

Ils contactent des célébrités pour ouvrir un compte et l’utiliser abondamment. Cela peut être essentiel car de nombreuses personnes créent leur propre compte pour suivre les grandes stars.

Ils accepteraient également des personnes inconnues dans leurs premières phases de test mais qui ont du talent.

L’application peut fonctionner séparément, avec sa propre application, mais elle sera également intégrée à Instagram.

Date de lancement de « Proyecto Barcelona », l’alternative Twitter créée par Instagram

???? NOUVEAUX DÉTAILS : la NOUVELLE application textuelle de Meta pour rivaliser avec le lancement de Twitter à l’été 2023 Bien qu’il existera en tant qu’application distincte, il sera intégré à Instagram. Les utilisateurs conserveront leur même identifiant Instagram, la vérification se poursuivra et leurs abonnés Instagram seront… —Matt Navarra (@MattNavarra) 12 mai 2023

Selon l’un des analystes les plus fiables de l’industrie, Matt Navarra, la nouvelle application textuelle qui cherche à rivaliser avec Twitter arrivera à l’été 2023. C’est-à-dire dans quelques mois. On ne sait pas exactement quand il sortira, mais la fenêtre de lancement s’est concentrée sur cette période de l’année.

C’est l’un des grands mouvements de Meta pour s’adapter aux temps nouveaux après avoir abandonné son projet Metaverse. Ainsi, l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg pourrait être la clé pour la ramener au niveau où elle était auparavant.



