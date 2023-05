Xiaomi annonce sa nouvelle génération d’aspirateurs robots : 4 modèles pour tous les goûts

Xiaomi lance un grand nombre de nouveautés parmi ses robots de nettoyage intelligents.

Une photo du Xiaomi Robot Vacuum X10

Xiaomi est plongé dans la lutte pour lancer le meilleur aspirateur robot, un engagement qu’il a montré avec le lancement de quatre nouveaux produits dans cette gamme et qui seront en Early Bird à partir d’aujourd’hui. Ce n’est pas pour moins, puisqu’avec le passage des robots aspirateurs et leur évolution ils sont la star des maisons intelligentes. Dans ce cadre, Xiaomi a lancé ses aspirateurs robots S12, E12, X10 et S10+ pour répondre aux besoins des différents types de foyers de notre pays.

Xiaomi Robot Aspirateur Vadrouille S12

À partir de l’application, nous pourrons créer des murs virtuels afin que le robot ne puisse pas s’y rendre, tout en effectuant une cartographie rapide et précise de la maison à l’aide de la navigation laser. Ses capteurs sont précis, ce qui peut empêcher le robot de tout accident, comme une chute dans des escaliers. avoir différentes voies et méthodes de nettoyage pour s’assurer que le sol est propre.

Il a une capacité de stockage de 300 ml de poudre et 170 ml d’eau. Il a 4000 Pa d’aspiration et dispose de 4 modes d’aspiration réglables. De plus, sa batterie est assez volumineuse, 3200 mAh, parfaite pour une maison de taille moyenne.

Avec un prix d’offre de 269,99 euros entre le 22 et le 28 mai, il vaudra plus tard 299,99 euros. Il a 400 ml dans son réservoir à poussière et 200 ml pour l’eau, ajoutant à 4000 Pa de puissance d’aspiration et une batterie de 2600 mAh.

Xiaomi Robot Aspirateur Balai E12

L’aspirateur robot le moins cher de Xiaomi dispose d’un gyroscope et d’un système de trajectoire intelligent qui vous permettront de profiter d’un nettoyage efficace à un prix plus abordable que les autres. De plus, il dispose d’un système qui vous permet d’ajuster les niveaux d’eau et grâce à l’application, vous pouvez contrôler l’ensemble du système afin que tout fonctionne comme il se doit même lorsque nous ne sommes pas à la maison**.

C’est un pari dans la plage d’entrée de ce type d’appareil, il est donc assez intéressant et nous permettra d’obtenir un robot aspirateur à un prix compétitif.

Ce Xiaomi Robot Aspirateur Mop E12 coûtera 179,99 euros en vente Early Bird entre le 22 et le 28 mai. Plus tard, il peut être acheté pour 199,99 euros dans les stores.

Xiaomi Robot Aspirateur Vadrouille X10

En substance, ce Xiaomi Robot Vacuum Mop X10 est la synthèse de tout ce que Xiaomi a appris jusqu’à présent en matière d’aspirateurs intelligents. Il a une base dans laquelle l’appareil vide automatiquement la saleté et se recharge. De plus, il prend en charge les plans de contrôle vocal. Le fait qu’il puisse être stocké dans une cuve fixée à un mur le rend très intéressant et autonome et on oublie définitivement de nettoyer le sol.

Il dispose d’une application qui nous permet de suivre les progrès du nettoyage, de choisir les pièces à nettoyer et de créer des murs virtuels que vous ne pouvez pas traverser. De plus, il a une intégration avec Google et Alexa.

Sa capacité de réservoir d’eau est de 200 ml et le réservoir de poussière est de 400 ml, nous pouvons donc nettoyer notre maison sans problème et assez efficacement.

Avec une puissance d’aspiration de 4000 Pa, c’est l’un des serpillières et aspirateurs les plus efficaces du marché avec une batterie de 5200 mAh et une autonomie estimée à 180 minutes.

Le Vacuum Mop X10 sera mis en vente du 22 au 28 mai. Plus tard il vaudra 499,99 euros après cette offre Early Bird.

Xiaomi Robot Aspirateur Vadrouille S10+

Le Xiaomi Vacuum Mop S10+ est une version vraiment intéressante des quatre qui ont été présentées. Il dispose d’un système de navigation LDS et évite tout obstacle grâce à la cartographie 3D, ce que les versions précédentes ont, mais il comprend également une grande batterie, 5200 mAh. Sa double vadrouille garantit un nettoyage tout à fait remarquable de la maison.

En général, il intègre le meilleur des autres versions, comme la création de murs virtuels ou de cartes à plusieurs étages. De plus, il a une intégration pour Google et Alexa.

A cela il faut ajouter que son bac à poussière est le plus grand des quatre avec une capacité de 450ml. Tandis que celui à eau est identique au modèle X10 avec 200ml.

Quant au prix, il sera en vente à 399,99 euros entre le 22 et le 28 mai. Plus tard, il peut être acheté pour 499,99 eurorobos exclusivement sur Amazon.

