5 nouvelles importantes qui sont arrivées sur WhatsApp ces derniers jours

Nous passons en revue les changements les plus importants apportés à WhatsApp ces derniers jours.

WhatsApp continue d’être mis à jour semaine après semaine avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités

Aujourd’hui commence une nouvelle semaine et comme nous le faisons tous les lundis, ci-dessous, nous allons passer en revue tous les changements apportés à WhatsApp avec les dernières mises à jour des différentes versions de l’application. Ainsi, ces derniers jours, nous avons pu voir quelques nouvelles fonctions déjà disponibles dans le client de messagerie et également en découvrir d’autres qui arriveront bientôt.

Parmi les améliorations les plus importantes qui sont récemment arrivées dans l’application Meta, il faut souligner une nouvelle interface pour la version Android avec une barre de navigation inférieure et un nouveau menu contextuel pour les messages, le bloc de chat grâce auquel vous pourrez rester en sécurité vos conversations et la possibilité de réagir à un message d’un simple tapotement.

Ce sont tous les changements qui ont atterri sur WhatsApp ces derniers jours

Avant de détailler toutes les nouvelles qui sont arrivées sur WhatsApp la semaine dernière, rappelez-vous que toutes ne sont pas disponibles immédiatement, car certaines sont encore en cours de développement et prendront encore du temps à être incluses dans la version stable de WhatsApp.

Les améliorations les plus importantes apportées à WhatsApp cette semaine sont les suivantes :

Barre de navigation inférieure : l’une des principales nouveautés de la version de WhatsApp pour Android est une nouvelle interface avec une barre de navigation inférieure dans le plus pur style iOS. Ce changement a été implémenté avec la version bêta 2.23.11.6, mais après avoir détecté que cette variante incluait un bug qui empêchait l’ouverture de l’application, il a été résolu avec la version 2.23.11.9. Nouveau menu de message contextuel : En plus de la barre de navigation inférieure, l’interface de l’application WhatsApp pour Android a également été mise à jour avec un autre élément de la version iOS. Il s’agit du menu contextuel des messages, qui comprend cinq raccourcis vraiment utiles : Supprimer, Transférer, Répondre, Enregistrer et Information. Blocage de chat : ces derniers jours, WhatsApp a officiellement annoncé le blocage de chat, une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui vous permettra de bloquer n’importe quel chat, individuel et de groupe, avec votre empreinte digitale ou votre mot de passe pour empêcher quelqu’un de pouvoir voir cette conversation. Double tap pour réagir aux messages : la bêta de WhatsApp pour iOS avec le numéro de version 23.10.0.73 inclut une fonctionnalité « copiée » de Telegram grâce à laquelle vous pourrez réagir à un message avec l’emoji pouce levé en effectuant un double tap tap sur il. Création d’stickers depuis l’application : la version Beta de WhatsApp pour iOS 23.10.0.73 inclut une fonctionnalité qui vous permettra de créer vos propres stickers directement depuis l’application de messagerie.

WhatsApp n’arrête pas d’inclure des améliorations dans ses applications semaine après semaine et si vous voulez les essayer dès que possible, la meilleure chose à faire est de vous inscrire au programme WhatsApp Beta pour Android. De même, nous vous recommandons également de télécharger la dernière version de WhatsApp et de vérifier que l’application est toujours à jour.

