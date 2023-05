Vous pouvez donc utiliser ChatGPT directement depuis la recherche Google

Utilisez ChatGPT directement dans le navigateur grâce à une extension qui vous permet de l’intégrer à Chrome et Firefox. On vous explique comment faire, étape par étape.

C’est ainsi que ChatGPT semble directement intégré au moteur de recherche Google grâce à une astuce toute simple.

ChatGPT est le véritable protagoniste du moment dans le monde de la technologie, tout le monde veut parler au chatbot le plus intelligent pour connaître ses réponses pleines d’esprit. Heureusement, vous pouvez utiliser ChatGPT gratuitement et en ligne depuis un mobile et un PC, et même l’utiliser directement depuis la recherche Google. Avec l’astuce simple que nous expliquons dans cet article, ChatGPT sera intégré à votre navigateur Web, que ce soit Google Chrome ou Firefox.

Vous n’avez besoin que d’une minute pour effectuer une procédure simple que nous détaillons étape par étape. Lorsque vous aurez terminé, vous verrez comment le chatbot populaire apparaît directement dans le navigateur pour répondre à toutes vos recherches. Nous avons déjà essayé cette astuce et, pour être honnête, il est très pratique de pouvoir parler à ChatGPT depuis la recherche Google.

Comment utiliser ChatGPT directement depuis la recherche Google

Grâce à une extension Chrome appelée ChatGPT pour Google, le chatbot le plus populaire du moment peut fonctionner directement depuis Google Chrome. Notez que cette extension est également disponible pour Firefox, au cas où vous utiliseriez ce navigateur. La première étape consiste à accéder au site Web ChatGPT pour Google et à cliquer sur le bouton correspondant du navigateur Web que vous utilisez sur votre ordinateur.

ChatGPT pour Google | Boutique en ligne Chrome

De cette façon, vous accéderez directement à la page d’installation de ChatGPT pour Google dans le navigateur. Nous l’avons fait avec Google Chrome, donc les captures d’écran que nous allons vous montrer seront basées sur le navigateur Google. Une fois dans la page d’installation de l’extension, vous devez cliquer sur le bouton « Ajouter à Chrome ». Une fois le téléchargement terminé, vous verrez comment ChatGPT apparaît déjà à droite des résultats de recherche.

Cependant, le chatbot ne commencera pas à répondre à vos questions dès le début, vous devez d’abord vous connecter avec votre compte. Lorsque vous entrez avec vos données, vous verrez comment ChatGPT commence à fonctionner pour vous donner les réponses que vous recherchez. Par exemple, nous lui avons demandé plusieurs opérations mathématiques et il a pu nous répondre en quelques secondes. En plus de nous donner les réponses, il explique également à quoi ressemble la procédure jusqu’à ce que vous y parveniez.

Désormais, lorsque vous effectuerez une recherche dans Chrome, vous ne trouverez pas seulement la réponse du moteur Google, vous trouverez également les résultats de votre question dans ChatGPT. Gardez à l’esprit que vous n’avez rien à payer pour utiliser cette extension appelée ChatGPT pour Google, elle est entièrement gratuite.

Comme nous l’avons mentionné, les seules exigences sont d’utiliser les navigateurs Chrome ou Firefox, ainsi que d’avoir un compte ChatGPT, qui est également gratuit. Ci-dessous, nous vous montrons une vidéo dans laquelle vous pouvez voir clairement comment ChatGPT pour Google fonctionne sur votre ordinateur.

Si vous utilisez ce chatbot sur votre ordinateur, sachez qu’il existe des plugins ChatGPT très intéressants et utiles pour votre PC. N’oubliez pas que vous pouvez utiliser cette incroyable technologie pour apprendre une nouvelle langue, résoudre des opérations mathématiques, recevoir des conseils sur votre style de vie, planifier vos voyages et même participer à des jeux de mots et des énigmes, désormais directement depuis la recherche Google.

