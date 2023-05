Ce sont les derniers téléphones de l’histoire avec une caméra pop-up

Nous regardons en arrière pour nous souvenir des caméras pop-up des téléphones portables et vous dire pourquoi nous voulons qu’elles reviennent.

Les caméras pop-up ont émergé de l’intérieur du terminal grâce à un système rétractable // Image : Urban Tecno.

2019 a été l’année des caméras pop-up sur les téléphones portables, un système rétractable qui permettait au constructeur de masquer complètement les caméras frontales sur les terminaux. Il n’y a pas si longtemps que cette mode sur le marché de la téléphonie mobile, mais cela ressemble vraiment à une chose du passé. En particulier, c’était une technologie qui nous plaisait, nous consacrons donc cet article aux caméras pop-up pour savoir quels ont été les derniers téléphones de l’histoire à les équiper et vous dire pourquoi nous voulons qu’elles reviennent.

Des fabricants comme Xiaomi, OnePlus et OPPO ont sauté sur la tendance des caméras rétractables, nous permettant de les tester dans certaines de nos revues. En fait, certaines de ces marques ont abandonné l’idée des caméras pop-up relativement récemment. Ensuite, nous savons quels ont été les derniers mobiles de l’histoire à monter ce type d’objectif.

ASUS et Lenovo, protagonistes des derniers téléphones avec caméras pop-up

Si nous examinons les derniers téléphones du marché dotés de caméras contextuelles, nous trouvons deux fabricants comme acteurs majeurs : ASUS et Lenovo. Et c’est que l’ASUS Zenfone 8 Flip a été l’un des derniers smartphones à monter une caméra frontale avec un système rétractable. Il est sorti sur le marché en mai 2021 et équipé d’une lentille frontale de 64 mégapixels qui sortait de l’arrière du terminal quand on voulait prendre des selfies ou des appels vidéo.

Dans ce cas, la caméra avant n’est pas sortie de l’intérieur du terminal, car elle était située dans le module de caméra arrière lui-même. Lorsque nous voulions l’utiliser, ce module se soulevait pour s’asseoir juste au-dessus du bord supérieur du téléphone. Sans aucun doute, c’est l’un des designs les plus curieux que nous ayons vus dans un mobile à ce jour.

Parmi les derniers téléphones dotés d’une caméra contextuelle figurent également le Lenovo Legion 2 Pro et le Lenovo Legion Duel 2, qui ont un design identique axé sur la section « jeu ». Dans ces deux téléphones, la caméra frontale de 44 mégapixels émerge de l’intérieur sur l’un des côtés, elle est située juste en dessous du bouton d’alimentation.

Grâce à l’utilisation d’un système rétractable pour la caméra frontale, tous ces téléphones parviennent à avoir un écran sans trous qui offre une expérience plus immersive. Malgré ses avantages, aucun autre constructeur n’a osé miser sur les caméras pop-up ces derniers mois.

Pourquoi nous voulons que les téléphones mobiles avec des caméras contextuelles reviennent

Nous savons que l’utilisation d’une caméra contextuelle sur les téléphones portables est risquée pour les fabricants. C’est sûrement un choix plus coûteux que d’intégrer la lentille dans un trou de l’écran, plus complexe lors de la création du mécanisme et qui laisse de la place dans l’assemblage intérieur qui peut être clé pour d’autres composants. Cependant, ces types d’appareils photo nous manquent sur les smartphones, notamment pour la touche d’innovation qu’ils ont apportée.

La conception des téléphones portables avec une caméra contextuelle était très intéressante, d’autant plus que chaque fabricant l’abordait d’une manière différente. Par exemple, le POCO F2 Pro de Xiaomi a retiré un petit module du bord supérieur du terminal lorsque nous avons voulu prendre une photo. Une autre alternative différente était celle de l’OPPO Reno 2, avec une caméra pop-up qui nous rappelait un aileron de requin.

Ce type de mécanisme nous manque également car il nous a permis de profiter de 100% de l’écran, sans aucun type de distraction. C’est un luxe de pouvoir profiter d’un panneau qui, à l’exception des marges, occupe tout le devant, l’expérience est meilleure. D’autre part, les caméras pop-up étaient également idéales pour la confidentialité, car nous étions sûrs que, étant cachées, elles n’enregistraient pas sans notre permission.

Il est vrai que les fabricants ont afirmé d’éventuelles pannes de ce type de caméras rétractables pour ne plus les utiliser, car après tout ce sont des mécanismes qui peuvent cesser de fonctionner correctement. Cependant, pendant les années où elles étaient à la mode, aucun problème majeur avec ces technologies n’était public.

4 ans se sont écoulés depuis la grande tendance des caméras pop-up sur les téléphones portables, mais nous voulons toujours qu’elles reviennent. Et vous, avez-vous pu essayer ces types de caméras ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :