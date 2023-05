Fuite du nouveau concurrent d’Instagram sur Twitter : l’application pourrait être lancée le mois prochain

Ces derniers mois, Twitter a été confronté à une série de défis, allant de la prise de contrôle d’Elon Musk à la nomination d’un nouveau PDG. Le géant des médias sociaux pourrait bientôt faire face à un autre obstacle : une nouvelle application textuelle d’Instagram.

La nouvelle application textuelle d’Instagram : un aperçu

Instagram prévoit de lancer une nouvelle plate-forme de médias sociaux textuelle dès le mois prochain. La newsletter ICYMI Substack de Lia Haberman a divulgué du matériel promotionnel et d’autres détails qui ont ensuite été repris par The Verge.

La slide marketing divulguée ne révèle pas le nom de l’application, mais y fait référence comme « la nouvelle application textuelle d’Instagram pour les conversations ». La slide souligne que les utilisateurs d’Instagram pourront créer des textes jusqu’à 500 caractères. Les utilisateurs pourront également joindre des photos, des vidéos et des liens. Les utilisateurs pourront également suivre les mêmes comptes qu’ils suivent sur Instagram en un seul clic. Cela facilitera essentiellement la constitution rapide d’une audience.

Fonctionnalité de la nouvelle application textuelle d’Instagram

Contrôle utilisateur

Une caractéristique notable de la nouvelle application d’Instagram est le niveau de contrôle que les utilisateurs auront sur leurs interactions. Ils peuvent décider qui peut répondre à leurs messages et mentionner leurs comptes. Les directives communautaires actuelles d’Instagram s’appliqueront à la nouvelle plate-forme, et les utilisateurs qui en ont bloqué d’autres sur Instagram verront ces blocages reportés.

Compatibilité avec d’autres applications

La nouvelle plate-forme textuelle sera également compatible avec d’autres applications comme Mastodon. « Bientôt, notre application sera compatible avec certaines autres applications comme Mastodon », indique la slide d’Instagram. « Les utilisateurs de ces autres applications pourront rechercher, suivre et interagir avec votre profil et votre contenu si vous êtes public, ou si vous êtes privé et les approuver en tant qu’abonnés. »

Les utilisateurs de ces applications auront la possibilité de rechercher des profils et du contenu sur la nouvelle plateforme d’Instagram. Ils peuvent suivre et interagir avec ces profils, à condition que l’utilisateur soit public ou les ait approuvés en tant qu’abonnés. De plus, l’application recommandera des créateurs éligibles aux personnes qui ne les suivent pas encore.

L’impact potentiel sur Twitter

Avec la nouvelle application d’Instagram à l’horizon, Twitter pourrait faire face à une concurrence accrue sur le marché des médias sociaux. Les utilisateurs de Twitter sont connus pour être des créatures d’habitude, et beaucoup sont restés fidèles à la plate-forme malgré ses récentes difficultés. Cependant, la nouvelle application textuelle d’Instagram pourrait fournir une alternative plus convaincante à Twitter, en particulier pour les créateurs de contenu.

Rétention instantanée des abonnés

L’un des arguments de vente les plus importants de la nouvelle application d’Instagram est que les créateurs de contenu peuvent conserver leurs abonnés Instagram. Cela pourrait être un attrait important pour ceux qui ont déjà établi une suite sur Instagram et recherchent une plate-forme plus textuelle pour interagir avec leur public.

Une alternative plus convaincante ?

Mastodon et Bluesky de Jack Dorsey ont été suggérés comme substituts potentiels de Twitter. Cependant, aucun d’eux n’a gagné en popularité auprès de la base d’utilisateurs de Twitter. La nouvelle application d’Instagram, cependant, pourrait s’avérer être une alternative plus attrayante. Il offre une intégration avec la plate-forme Instagram existante et se concentre sur le contrôle de l’utilisateur et la compatibilité avec d’autres applications.

Répondre aux préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité

Avec toute nouvelle plate-forme de médias sociaux, des problèmes de confidentialité et de sécurité sont inévitables. Il est essentiel pour Instagram de répondre à ces préoccupations afin que les utilisateurs se sentent en sécurité et à l’aise avec leur nouvelle application textuelle.

Règles de la communauté

Instagram a déclaré que ses directives communautaires actuelles seront en vigueur sur la nouvelle plate-forme. Cette continuité devrait aider les utilisateurs à se sentir plus en sécurité, car ils seront déjà familiarisés avec les règles et les attentes en matière de comportement.

Bloquer la continuité

Pour les utilisateurs qui en ont bloqué d’autres sur Instagram, ces blocages seront transférés sur la nouvelle plateforme. Cette fonctionnalité permet de maintenir un sentiment de confidentialité et de contrôle pour les utilisateurs qui peuvent avoir eu des expériences négatives sur Instagram.

Contrôle de l’utilisateur sur les interactions

Comme mentionné précédemment, les utilisateurs auront plus de contrôle sur qui peut répondre à leurs messages et mentionner leurs comptes sur la nouvelle application d’Instagram. Ce niveau de contrôle permet aux utilisateurs de se sentir plus en sécurité dans leurs interactions et aide à prévenir toute attention ou harcèlement indésirable.

Défis potentiels pour la nouvelle application d’Instagram

Bien que la nouvelle application ait le potentiel de devenir un concurrent redoutable de Twitter, elle pourrait également faire face à certains défis lors de son entrée sur le marché.

Adoption par les utilisateurs

L’adoption par les utilisateurs est l’un des défis les plus importants pour toute nouvelle plate-forme de médias sociaux. Alors que la base d’utilisateurs existante d’Instagram fournit une base pour la nouvelle application, il reste à voir combien d’utilisateurs s’engageront activement avec la plate-forme textuelle.

Concurrence avec Twitter

Alors que la nouvelle application d’Instagram va de pair avec Twitter, elle devra se différencier et offrir des fonctionnalités et des avantages uniques pour attirer les utilisateurs. La base d’utilisateurs fidèles de Twitter peut être réticente au changement, et Instagram devra fournir des raisons convaincantes pour que les utilisateurs fassent le changement.

Naviguer dans les problèmes de confidentialité et de sécurité

Comme mentionné précédemment, les problèmes de confidentialité et de sécurité sont toujours une préoccupation pour les nouvelles plateformes de médias sociaux. Instagram devra être proactif pour répondre à ces préoccupations et s’assurer que les utilisateurs se sentent en sécurité et protégés sur la nouvelle plate-forme.

Meta n’a pas répondu aux questions concernant la nouvelle application. En mars, il a informé Platformer de ses projets : « Nous explorons un réseau social décentralisé autonome pour partager les mises à jour de texte. » Nous pensons qu’il est nécessaire de disposer d’un lieu dédié où les créateurs et les personnalités publiques peuvent communiquer des informations opportunes sur leurs intérêts. »

Réflexions finales : l’avenir de Twitter et d’Instagram

Le paysage des médias sociaux évolue continuellement et la nouvelle application textuelle d’Instagram n’est que le dernier développement de cette industrie en constante évolution. Alors que l’application se prépare à être lancée le mois prochain, tous les yeux seront tournés vers Twitter et Instagram pour voir comment ils s’adaptent et rivalisent sur ce nouveau marché.

La nouvelle application deviendra-t-elle un véritable challenger pour Twitter, ou aura-t-elle du mal à gagner du terrain auprès des utilisateurs ? Seul le temps nous le dira alors que nous attendons avec impatience le lancement de cette nouvelle plateforme et l’impact potentiel qu’elle aura sur le monde des médias sociaux.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine