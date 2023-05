Avez-vous une montre Samsung Galaxy? C’est si facile de trouver des jeux pour votre poignet

Voici comment vous pouvez installer quelques jeux sur votre Galaxy Watch directement depuis le Play Store.

Votre Samsung Galaxy Watch est également idéale pour les jeux. Découvrez comment trouver rapidement et facilement des jeux compatibles avec votre montre

Les montres intelligentes sont devenues l’un des accessoires essentiels pour un grand nombre d’utilisateurs à travers le monde et si vous recherchez une montre intelligente avec Android, l’une des meilleures options que vous pouvez trouver sur le marché est la Samsung Galaxy Watch, puisqu’ils exécutent Google système d’exploitation officiel, Wear OS, et possède de nombreuses fonctionnalités supplémentaires vraiment intéressantes.

Nous vous avons déjà révélé les meilleures astuces pour la Samsung Galaxy Watch, mais comme il nous reste toujours quelque chose en préparation, nous allons aujourd’hui vous dire comment trouver facilement des jeux pour votre smartwatch et comment les installer directement depuis votre mobile .

Vous pouvez donc télécharger et installer des jeux sur votre Galaxy Watch depuis Google Play

Vous ne le savez probablement pas, mais depuis quelque temps le Google Play Store sur votre mobile Android a une nouvelle section à travers laquelle vous pouvez trouver et installer des jeux sur votre Galaxy Watch.

Pour y accéder, il vous suffit d’ouvrir le Play Store, de cliquer sur l’onglet Autres appareils et d’appuyer sur l’option Horloge. Cette section comprend un total de 26 jeux compatibles avec votre smartwatch Samsung, qui sont organisés en deux sections : « Détendez-vous avec les jeux sur votre montre » et « Jouer n’importe où ».

De plus, une fois que vous avez trouvé un jeu que vous aimez apprécier sur la smartwatch, vous pouvez l’installer sur la montre directement depuis l’application mobile, car il vous suffit d’entrer dans ledit jeu et d’appuyer sur le bouton Installer pour le rendre disponible .à la fois sur le smartphone et sur la montre.

Quelques minutes seulement après l’installation du jeu choisi sur votre mobile, vous verrez une icône de téléchargement apparaître en bas de votre Galaxy Watch et si vous cliquez dessus, vous verrez que le jeu se télécharge et s’installe automatiquement sur votre smartwatch. Une fois installé, vous n’aurez qu’à l’ouvrir pour commencer à y jouer directement sur votre poignet, sans avoir à dépendre de votre mobile.

