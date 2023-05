7 extensions Google Chrome qui surpassent ChatGPT et résoudront votre vie

Ces extensions que nous allons vous montrer semblent futuristes et elles nous permettront d’économiser beaucoup de travail.

Les IA semblent simplifier des tâches qui nous prenaient longtemps auparavant

ChatGPT n’est plus l’avenir, c’est maintenant le présent et petit à petit, il devient le passé. L’intelligence artificielle progresse si rapidement que les nouvelles fonctionnalités sont obsolètes en quelques jours à mesure que d’autres développeurs publient des fonctionnalités plus récentes ou plus intéressantes. Ainsi, dans un cadre où il y a un mélange de peur et d’admiration dans un cadre où tout semble que certains métiers vont disparaître à cause de ChatGPT, nous allons vous apporter les **meilleures extensions pour simplifier nos tâches les plus fastidieuses du jour par jour.

Les sept extensions qui surpassent de loin ChatGPT

Ces sept extensions vont nous faciliter grandement la vie, en tout cas ce sont les suivantes :

Merlin TPG

scispace

Sage

wordtune

IA perplexité

boîte de dialogue

Écrire

promptgénie

Certains utilisent GPT, d’autres code source ouvert et d’autres utilisent d’autres types de code propriétaire. En tout cas, c’est incroyable ce que ces types d’extensions peuvent nous apporter.

Merlin TPG

Nous vous mentons, oui nous n’allons inclure qu’une seule extension qui a GPT, mais cette fois vous l’apprécierez grandement.

Ce que cette extension fait essentiellement est d’ajouter ChatGPT à n’importe quelle autre zone de texte. Il est incroyablement utile car il nous permettra de créer et de modifier des e-mails ou d’ajouter du texte GPT à nos créations en général. Il suffit de toucher Ctrl + M pour activer l’apparition de GPT qui nous donnera accès à toutes ses options dans cette zone de texte.

Merlin TPG

scispace

Cette application fera des merveilles pour tous les chercheurs, car elle nous expliquera des articles complexes. C’est parfait lorsque nous devons lire quelque chose qui n’est pas dans notre domaine de connaissances mais que nous devons inclure dans nos recherches. Ainsi, les choses qui échappent à nos connaissances seront à portée d’un clic. Nous n’avons qu’à lui demander de nous « expliquer » quelque chose et il le fera. De plus, il nous fera également des résumés du texte.

scispace

Sage

Cette application fonctionne un peu comme SciSpace. Fondamentalement, cela nous fait également un résumé des articles scientifiques et nous permet d’élargir nos connaissances en faisant des recherches connexes pour trouver d’autres articles qui peuvent nous aider dans nos recherches. Ainsi, cela nous aidera à améliorer nos connaissances sur un sujet spécifique, étant incroyablement utile.

Sage

wordtune

Ceci est utile en anglais. C’est très intéressant car cela peut améliorer notre ton dans les messages afin qu’il s’adapte au sujet que nous traitons. De cette façon, nous pourrons avoir une langue optimale pour ce que nous utilisons et cela suggérera des améliorations afin que notre grammaire soit bonne et que le message soit parfaitement compréhensible. Quelque chose de très utile si vous ne parlez pas non plus la langue.

wordtune

IA perplexité

Cette IA est très facile à utiliser et à comprendre. Vous lui posez simplement des questions, quelles qu’elles soient, et elle y répond en vous donnant des informations et des sources. Quelque chose de très intéressant car cela nous permettra de le combiner avec une lecture compliquée ou quelque chose comme ça et il pourra nous donner un coup de main rapidement.

IA perplexité

Écrire

Cette intelligence artificielle génère pour nous des guides pas à pas. Vous n’avez qu’à « cliquer » sur « Enregistrer » et à partir de là l’IA s’occupera de tout. C’est super rapide avec des temps de traitement très rapides ce qui le rend vraiment intéressant si nous avons l’habitude de faire des guides étape par étape dans notre travail ou dans nos loisirs.

Écrire

promptgénie

Cette extension va nous faciliter la vie puisqu’elle va recommander des invites pour les mettre dans nos IA préférées. Ainsi, nous n’aurons aucun problème pour trouver les invites parfaites à introduire dans l’IA et qui nous donnent les résultats que nous recherchons. Parfois, nous n’obtenons pas la réponse que nous voulons, non pas parce que l’IA ne fonctionne pas, mais parce que nous ne savons pas comment la demander

génie rapide

