L’ancien OnePlus Exec gérera la sortie de Nothing Phone (2)

Avec l’officiel tweet de Carl Pei en ce qui concerne le Nothing Phone (2), il est certain que le téléphone n’est pas loin de sortir. Et il est indéniable que le téléphone a un type de battage médiatique similaire à celui de son prédécesseur. De plus, il semble que Carl Pei veuille faire tout ce qu’il faut pour que le lancement du téléphone soit un succès.

Tel que rapporté par Inverse, Nothing met désormais agressivement dans ses poches l’ancien personnel de OnePlus. Selon le rapport, l’équipe logicielle actuelle de Nothing est composée à 70% d’anciens membres de OnePlus. D’autre part, 30 % de l’équipe matérielle sont d’anciens membres de OnePlus. Et récemment, Carl Pei a accueilli Kyle Kiang pour diriger le lancement mondial de Nothing Phone (2).

The Road for Nothing Phone (2) semble assez clair

Kyle a un bon palmarès. Son succès passé avec l’accord de OnePlus et T-Mobile montre à quel point il est bon dans le domaine. Et au cas où vous l’auriez manqué, Nothing Phone (2) devrait toucher le sol américain après son lancement. C’est quelque chose que le téléphone (1) a raté.

Avec Kyle assumant le rôle de vice-président en Amérique du Nord et dirigeant le lancement du téléphone, Nothing Phone (2) pourrait devenir un concurrent sérieux sur le marché. Peut-être que Carl veut offrir l’appareil aux passionnés de technologie, tout comme ce que OnePlus a fait dans le passé. Pour cette raison, Carl a renforcé son équipe en accueillant Kyle Kiang.

Mais nous saurons si c’est le cas lorsque le Nothing Phone (2) sera officiellement dévoilé. Pour l’instant, la seule spécification confirmée du téléphone est qu’il sera livré avec Snapdragon 8+ Gen 1. D’autre part, des rumeurs suggèrent que l’appareil comportera un panneau AMOLED 120 Hz de 6,55 pouces et un appareil photo principal de 50 MP. Et si le téléphone est effectivement livré avec les spécifications supposées, tout ce dont il aura besoin est le bon prix pour dominer les produits phares actuels.

