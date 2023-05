Plus de vingt ans plus tard, c’est toujours la meilleure saga fantastique et elle est parfaite pour un marathon

À l’époque, ils ont fait sensation car ils étaient les plus grands films de tous les temps.

Cette saga cinématographique était impressionnante à l’époque et l’est toujours.

Il y a des sagas qui sont immortelles et qui, année après année, continuent d’attirer des millions de fans malgré le fait que des années se sont écoulées depuis sa sortie et c’est l’un des rois classiques du cinéma fantastique qui n’a pas encore été détrôné. Nous parlons, bien sûr, de « Le Seigneur des Anneaux », l’une des plus grandes épopées fantastiques épiques jamais filmées. Les catalogues HBO Max et Amazon Prime Video nous permettront de regarder cette saga cinématographique, il ne nous sera donc pas particulièrement difficile d’en profiter si nous avons l’une de ces plateformes. Cela dit, voyons pourquoi il continue de susciter les passions plus de 20 ans plus tard.

Le Seigneur des anneaux, l’histoire la plus épique du cinéma

Dans la « Comté », Frodo Baggins mène une vie tranquille typique du monde rural des hobbits. Cependant, il va recevoir un héritage inattendu de son oncle, une bague qui porte un terrible fardeau. Pendant ce temps, les forces du mal se rassemblent autour du Seigneur des Ténèbres soi-disant mort afin de récupérer cet anneau. Pour cette raison, Frodon devra prendre en charge la terrible mission de détruire l’Anneau Unique dans les incendies du Mont Doom. Pour cela, il disposera de la « Compagnie de l’Anneau », une équipe diversifiée qui tentera de l’aider dans sa mission. Pendant ce temps, des batailles sanglantes auront lieu entre humains, elfes et nains dans leur guerre contre les orcs du Mordor. La dimension est d’une ampleur épique et offre une qualité impressionnante dans sa production.

La trilogie offre plus de douze heures de plaisir. Des personnages inoubliables, des batailles épiques et une intrigue qui rassemble essentiellement tous les tropes qui ont été reproduits depuis que JRR Tolkien a lancé son travail il y a quatre-vingts ans. Bref, c’est le meilleur film fantastique de l’histoire et il semble toujours qu’il n’ait pas trouvé de véritable rival à sa hauteur.

Pour le moment, aucune de ses productions successeurs n’a réussi à le vaincre en qualité. Pas même Peter Jackson lui-même qui a essayé d’adapter « Le Hobbit » et bien qu’il s’agisse de films très drôles, ils ne s’en approchent ni en qualité ni en effets pratiques. En fait, la préquelle étant plus récente a bien pire vieilli en raison de l’abus constant de CGI dans la bande. De cette façon, cette trilogie perd désespérément face à la trilogie originale. La même chose se produit avec « The Rings of Power » qui, après tout le marketing qui l’entoure, n’a pas réussi à convaincre tout le monde et le jouera complètement dans la deuxième saison.

C’est une histoire fantastique épique avec le combat classique entre le bien et le mal pour régner sur terre.

Ses personnages ont un charisme débordant et les relations entre eux font déjà partie de l’histoire du cinéma et de la littérature.

Il a des batailles gigantesques qui n’ont pas encore été surpassées dans le monde du cinéma.

Il y a des histoires très intéressantes au sein de l’intrigue qui nous permettent de mieux comprendre le monde en question.

Aucun de ses successeurs n’a réussi à le battre en matière d’épopée.

Ce sont de longs films, pleins de détails et avec des valeurs de production incroyablement élevées.

Nous pouvons voir la saga complète de « Le Seigneur des Anneaux » à la fois sur Amazon Prime Video et sur HBO Max, il existe donc différentes options qui nous permettront de profiter de la saga.

Regardez « Le Seigneur des anneaux » sur Amazon Prime VideoRegardez « Le Seigneur des anneaux » sur HBO Max

