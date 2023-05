Android, Google Maps, Chrome et Wear OS sont désormais plus accessibles grâce à ces 5 nouveautés

Ce sont toutes les nouvelles présentées par Google pour célébrer la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité.

Les innovations de Google en termes d’accessibilité atteignent des outils tels que Maps et Chrome // Image : Google.

La Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité est célébrée chaque année le troisième jeudi de mai. Ce 2023 a eu lieu le 18 mai et, pour sensibiliser à l’importance de cette date, Google a présenté 5 grandes innovations liées à l’accessibilité qui atteignent certains de ses produits les plus importants pour améliorer la vie de ses utilisateurs.

Comme Google l’a expliqué sur son blog, ses équipes travaillent chaque jour pour rendre le monde plus accessible, notamment en ce qui concerne la sphère numérique. Des produits aussi importants que Maps et Chrome ont été les plus récents à recevoir de nouvelles fonctionnalités et outils qui tentent de les rendre plus accessibles aux utilisateurs, voyons en quoi ils consistent.

IA pour développer le texte alternatif des images

Le texte alternatif des images est essentiel pour que les personnes aveugles ou ayant des problèmes de vision puissent connaître une description de ce qui apparaît sur la photo. Le problème est que, malheureusement, la plupart des images publiées sur le Web n’ont pas de texte alternatif ou la description qu’il propose ne fournit guère d’informations à l’utilisateur. Par conséquent, les personnes malvoyantes ne peuvent pas savoir en quoi consiste l’image en question.

Google veut résoudre ce problème avec une fonction appelée « image question and answer » qui fonctionne avec l’Intelligence Artificielle et est intégrée au projet Lookout. Lorsqu’une image n’a pas un bon texte alternatif, cet outil peut analyser l’image pour décrire à l’utilisateur de quoi il s’agit. De plus, l’utilisateur lui-même peut poser des questions à l’IA pour en savoir plus sur le contenu de la photo.

Cette fonctionnalité est actuellement testée auprès d’un nombre limité de personnes aveugles et malvoyantes. Si son développement se passe bien, l’idée est d’étendre sa disponibilité dans le futur.

Meilleure signalisation sur les cartes des lieux accessibles aux fauteuils roulants

Google Maps est désormais une plateforme beaucoup plus utile pour les utilisateurs en affichant l’icône d’accessibilité directement dans l’aperçu des informations d’un établissement. En touchant simplement le nom du restaurant, du commerce ou de la station-service, nous pourrons savoir s’il est accessible pour pouvoir y aller en fauteuil roulant, avec une poussette ou avec une valise. De plus, si nous tapons sur l’option « Info. », nous pouvons également savoir s’il dispose de toilettes et de places de parking adaptées aux personnes en fauteuil roulant.

Si vous constatez qu’un établissement ne dispose pas de ce type d’informations d’accessibilité, vous pouvez directement ajouter les données avec l’option « Modifier les caractéristiques » sous Android et « Mettre à jour ce lieu » sous iOS.

Live Caption disponible pour plus d’utilisateurs

Live Caption est l’outil Google chargé d’afficher les sous-titres en temps réel pour tout son lu sur le mobile ou Chrome et Meet sur l’ordinateur. À partir de cet été, Live Caption sera mis à jour avec trois nouvelles fonctionnalités intéressantes. Tout d’abord, il comportera une nouvelle boîte de sous-titres optimisée pour les tablettes Android. Deuxièmement, il recevra une fonction de sous-titrage en temps réel qui permettra à l’utilisateur de taper des réponses lors d’un appel et de les faire lire à haute voix au destinataire.

Enfin, Live Caption prendra en charge les langues française, italienne et allemande sur Google Pixel 4 et 5, ainsi que sur d’autres appareils Android sélectionnés.

Portez OS 4 avec un nouvel outil de synthèse vocale

Wear OS 4 est déjà officiel, nous connaissons donc les nouvelles que la nouvelle version du système d’exploitation de Google pour les montres intelligentes aura. En termes d’accessibilité, le logiciel sera accompagné d’un nouvel outil de synthèse vocale plus rapide et plus fiable. De cette façon, les utilisateurs aveugles ou malvoyants bénéficieront d’une bien meilleure expérience avec les appareils portables.

Chrome suggérera des sites Web même avec des fautes de frappe

Parmi les innovations de Google en matière d’accessibilité, Google Chrome joue également un rôle important. Le navigateur Web détecte désormais les fautes d’orthographe lorsque nous tapons dans la barre de navigation et affiche des suggestions de sites Web en fonction des corrections. Google connaît votre historique de recherche, donc il sait ce que vous cherchez même si c’est mal orthographié.

Cette fonctionnalité est destinée à aider les utilisateurs souffrant de dyslexie, ceux qui apprennent une nouvelle langue et, fondamentalement, toute personne qui fait souvent des fautes d’orthographe. Il est déjà disponible dans la version de bureau de Chrome, avec son arrivée sur les appareils mobiles dans les mois à venir.

