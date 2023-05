Soyez très prudent, cette option pourrait détruire la qualité d’image de votre Smart TV

Si cette option est activée sur votre téléviseur, vous devriez la supprimer, vous l’apprécierez.

Cette fonction peut détériorer considérablement la qualité de votre image

Les téléviseurs intelligents ont de plus en plus de fonctions qui nous facilitent la vie. Parfois, nous sommes surpris par l’incroyable qualité d’image dont ils disposent, surtout après l’incorporation du HDR lorsqu’un film est compatible avec nos dalles. Cependant, même les meilleurs téléviseurs ont une fonction qui brouille l’image et l’aggrave de manière franchement perceptible. Nous parlons d’une fonction qui reçoit différents noms, mais qui est communément appelée « Lissage d’image ».

Pour cette raison, nous allons aujourd’hui vous expliquer en quoi consiste cette fonction et pourquoi vous devez la désactiver de votre téléviseur si vous souhaitez profiter d’une expérience de meilleure qualité que celle à laquelle vous étiez habitué jusqu’à présent. Cette fonction améliorera votre qualité de vie en utilisant la télévision et vous fera vraiment profiter de l’image nette et d’excellente qualité que vous recherchiez.

Qu’est-ce que le lissage d’image

Le mode de lissage d’image est une fonction qui sert, comme son nom l’indique, à rendre l’image plus nette dans la partie centrale et plus floue sur les bords. Cette fonction a certaines utilisations, surtout si nous n’aimons pas le flou de mouvement ou si nous voulons éliminer les dents de scie impaires lorsque nous jouons à des jeux vidéo. Cependant, si ce que nous voulons, c’est regarder des séries et des films, c’est une idée désastreuse, car non seulement cela nous donnera une qualité d’image assez médiocre, mais cela rompra également complètement avec le style cinématographique que recherche le réalisateur, tournant tous les films et séries dans le même concept visuel et donnant l’impression qu’il a été tourné avec une caméra plutôt médiocre.

De cette façon, bien que cela puisse avoir des avantages, regarder la télévision conventionnelle ne vaut pas du tout la peine et vous verrez comment en la désactivant, vous gagnerez en qualité de vie en profitant de l’image telle qu’elle a été conçue. Plus aujourd’hui, que les téléviseurs ont des résolutions très élevées et une représentation des couleurs absolument enviable.

Comment désactiver le lissage d’image

La vérité est que chaque téléviseur est différent, cela dépend donc beaucoup de la marque que vous utilisez. Dans certains cas, cela s’appelle « lissage d’image » ou « lissage de mouvement », mais cela peut varier selon d’autres terminologies très similaires bien qu’elles ne soient pas exactement les mêmes. Dans tous les cas, vous l’identifierez facilement, car ce sont généralement des termes très similaires.

Dans tous les cas, il sera toujours au même endroit, dans les paramètres d’image. Vous y aurez le choix entre différents modes, dont certains ajustés à l’expérience que vous recherchez (mode cinématique, mode jeu…) et vous trouverez également la fonction de lissage qu’il vous faudra désactiver.

Une fois que vous avez fait cela, vous remarquerez que les bords de l’image sont beaucoup plus soignés et les compositions cinématographiques sont plus intéressantes, perdant ce halo « amateur » que les films de grands réalisateurs peuvent avoir à cause de ce filtre. En résumé:

Le nom de la fonction varie selon la marque du téléviseur, mais il s’agit toujours de quelque chose comme « Lissage d’image ».

Normalement, il sera toujours dans la section « Paramètres d’image », vous n’aurez donc pas beaucoup de mal à le trouver non plus.

Dans tous les cas, vous remarquerez sûrement la différence assez rapidement.

