Bill Gates révèle ce qui a été l’une des plus grosses erreurs de sa vie et veut que le reste d’entre nous l’évite

Cette erreur était assez grave, mais heureusement, il a appris sa leçon et ne veut pas que quelqu’un d’autre la fasse.

Bill Gates a fait de nombreuses erreurs dans sa vie selon lui, celle-ci en est une

Bill Gates est connu pour faire des prédictions constantes sur la technologie, dans lesquelles il explique comment il voit l’avenir de celle-ci et de l’humanité. Il a également obtenu beaucoup de crédit après avoir deviné avec succès que COVID-19 arriverait et en quelle année il disparaîtrait. Quelque chose qu’il a révélé alors qu’il restait encore de nombreuses années avant son arrivée. Maintenant, ce dont il parle le plus, c’est du potentiel de l’IA. Mais dans un cursus plein de réussites, il est également intéressant qu’il parle lui-même de ses échecs et de ses erreurs. Ainsi, profitant d’avoir été invité à une remise de diplômes, il a révélé quelle est l’une des plus grosses erreurs qu’il ait commises dans sa vie et dont il s’est rendu compte trop tard.

L’erreur de Bill Gates

Bill Gates est constamment invité aux remises de diplômes universitaires. Il assiste généralement à certains d’entre eux et envoie des messages qu’il considère précieux aux nouveaux diplômés. Dans son blog, GatesNotes a recueilli le discours qu’il a prononcé devant les diplômés de l’Université du Nord de l’Arizona et a expliqué quels sont les points qu’il regrette dans sa vie personnelle. Il voulait conseiller ces élèves par un message avec des choses qu’il aurait aimé qu’ils lui conseillent.

L’une des choses qu’il regrette le plus est de ne pas savoir s’arrêter de travailler à temps. Gates était un vrai fan du travail, il ne savait donc pas comment s’arrêter, investissant de nombreuses heures de sa vie professionnelle et de son temps libre à travailler constamment. Pour cette raison, il a voulu envoyer un message très important afin que les diplômés ne fassent pas la même erreur, ce qu’il a appris trop tard.

« Quand j’avais ton âge, je ne croyais pas aux vacances. Je ne croyais même pas aux week-ends. J’obligeais tout le monde autour de moi à travailler de longues heures. Au début de Microsoft, mon bureau faisait face au parking et je contrôlait qui partait tôt et qui restait tard. Mais quand j’ai grandi et surtout que je suis devenu père, j’ai réalisé qu’il y a plus dans la vie que le travail.

Cela a fait de Bill Gates une personne qui a hypothéqué toute sa vie pour le travail. C’est vrai qu’au travail ça lui a plutôt réussi, mais ce type de vie entraîne des pertes, c’est pourquoi il a voulu être assez clair avec les jeunes qui vont être diplômés aujourd’hui pour bien faire comprendre que ce n’est pas la voie.

« N’attendez pas aussi longtemps que moi pour apprendre cette leçon. Prenez le temps d’entretenir vos relations, de célébrer vos victoires et de vous remettre de vos pertes. Reposez-vous quand vous en avez besoin. Détendez-vous avec les gens autour de vous quand ils en ont besoin aussi. »

Le message de Gates se voulait clair et précis afin que personne ne répète son erreur. Après tout, le gourou de la technologie a été quelqu’un de très performant, mais il n’aurait peut-être pas été nécessaire d’hypothéquer toute sa vie sociale pour y parvenir et pour cette raison il regrette de ne pas avoir été proche de personnes importantes tout au long de sa vie. Bien qu’il assure que son attitude a changé lorsqu’il est devenu père.

