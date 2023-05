La prochaine révolution dans la musique se fera par l’IA : c’est comme ça que ce serait "hier" chanté par Freddie Mercury

« Yesterday » chanté par Freddie Mercury, des chansons entièrement créées par l’IA… La musique s’apprête à vivre une grande révolution.

La prochaine révolution dans le monde de la musique a déjà commencé et elle est dirigée par l’intelligence artificielle. L’utilisation de cette technologie dans le domaine musical donne déjà des résultats extrêmement surprenants, car elle nous permet d’entendre à quoi ressemblerait Yesterday s’il était chanté par Freddie Mercury ou à quoi ressemblerait une chanson entièrement créée par l’Intelligence Artificielle elle-même.

En fait, même vous pouvez déjà essayer MusicLM, l’IA de Google pour créer de la musique à partir de texte. Vous n’avez pas besoin de savoir jouer d’un instrument, la technologie le fait pour vous. En ce moment, nous ne voyons que les premiers résultats de l’union entre la musique et l’Intelligence Artificielle, mais c’est une collaboration qui promet de devenir très importante et, surtout, impressionnante pour ses créations.

L’IA mène la prochaine révolution de la musique

Si vous naviguez régulièrement sur Twitter, il est possible que ces derniers mois vous ayez vu quelques publications qui vous montrent à quoi ressembleraient certaines chansons si elles étaient chantées par d’autres artistes. Par exemple, nous pouvons voir à quoi ressemblerait Yesterday s’il était interprété par Freddie Mercury et non par les Beatles. Il existe déjà des centaines d’exemples existants sur Twitter, YouTube et d’autres plateformes, et tous sont toujours aussi étonnants.

Ces nouvelles chansons ne sont que des démonstrations de la façon dont l’intelligence artificielle débarque dans le monde de la musique. La chose la plus impressionnante est que ces chansons réinterprétées par d’autres chanteurs sonnent bien dans de nombreux cas, ce qui montre le travail incroyable que fait l’IA.

La relation entre la musique et l’Intelligence Artificielle va encore plus loin et on peut même voir des chansons créées à 100% par la technologie. Par exemple, nous pouvons trouver un sujet appelé UFF!!! qui, soi-disant, a la participation de Bad Bunny, Rihanna et Ariana Grande. Nous disons soi-disant parce que la réalité est que cette chanson a été générée par l’IA et que les artistes n’ont rien à voir avec sa création.

Ce n’est pas le seul cas que nous trouvons si nous recherchons sur YouTube. Un autre exemple est WAP, une chanson créée artificiellement à partir des voix de Drake et Kanye West qui accumule un demi-million de vues au moment où nous écrivons ces mots. En fait, nous savons que certaines des pistes générées par AI ont été publiées sur Spotify, bien qu’elles aient été supprimées de la plateforme après un court laps de temps.

Un autre exemple qui montre la relation croissante entre la musique et l’intelligence artificielle est MusicLM, un projet géré par Google qui vous permet de créer des chansons même si vous n’avez aucune connaissance avancée dans ce monde. Les thèmes sont créés à partir de descriptions textuelles que vous entrez vous-même, vous pouvez même choisir l’ambiance que vous souhaitez transmettre avec la chanson.

En fonction de vos demandes, MusicLM créera deux thèmes différents parmi lesquels vous pourrez choisir. Cependant, le problème avec cela et le reste des projets qui combinent l’intelligence artificielle et la musique est le droit d’auteur, puisque le travail de l’IA est basé sur des chansons qui existent déjà.

L’arrivée de l’Intelligence Artificielle dans la musique promet des résultats surprenants, mais aussi de nombreuses controverses sur des questions telles que le droit d’auteur. Il ne reste plus qu’à patienter pour voir quelles seront les prochaines étapes de cette relation très particulière.

