Canon pourrait très bientôt améliorer votre appareil photo mobile : ce seraient vos options

La symbiose entre téléphone portable et appareil photo compact continue son cours, et maintenant il semblerait que Canon veuille aussi signer un ‘flagship’ comme le font déjà Leica, ZEISS ou Hasselblad.

Canon veut être la prochaine entreprise à s’associer à une marque mobile.

Nous ne savons pas comment cela se fera et nous spéculons toujours avec qui cela se fera, mais d’Asie on nous dit déjà que Canon sera la prochaine grande marque de l’industrie photographique qui sera présente sur les téléphones Android, car apparemment les japonais recherchent déjà un partenaire avec qui signer un téléphone phare avec une nouvelle facture et une photographie très avancée.

Les amis d’Android Authority nous l’ont dit, même si la nouvelle est apparue comme presque toujours sur Weibo, le réseau social le plus populaire de Chine, où une illustre Digital Chat Station a publié sur cette possibilité pour Canon d’entrer sur le marché des smartphones en mettant son optique, son expérience dans traitement d’image numérique et/ou son travail de calibrage des capteurs pour améliorer l’expérience photographique d’un téléphone haut de gamme dans les mois à venir.

Pour l’instant, ce n’est qu’une rumeur et une possibilité lointaine, mais pour vous donner un exemple, la rumeur court depuis un certain temps que Samsung cherchait une alliance avec Olympus qui ne s’est jamais concrétisée, alors que beaucoup de ses concurrents directs ont déjà des accords. avec d’illustres signatures :

Pourquoi ne pas penser maintenant à une option comme Samsung et le japonais Canon travaillant ensemble sur le Galaxy S24 ? La vérité est que ce ne serait pas si étrange, car compte tenu des marques mentionnées, Canon n’aurait que ASUS, Honor, Google, Huawei, Motorola et Samsung lui-même comme candidats notables pour cette association.

Nous avons déjà retiré realme de l’équation, qui est un spin-off de OnePlus et OPPO et nous doutons qu’il sorte du script Hasselblad en cas d’avoir des caméras aussi performantes, et aussi Nokia, qui a toujours fonctionné avec ZEISS sur ce sens. Il convient de noter que nous gardons Motorola, qui travaillait autrefois avec Hasselblad, même si maintenant et sous l’égide de Lenovo, tout est différent.

Bien sûr, il est trop tôt pour toute annonce et il n’y a rien à commenter qui soit peu fiable, nous ne spéculerons donc avec aucun fabricant pour l’instant. Ce serait s’aventurer trop loin.

Ce que nous savons, c’est que tous ces accords signifient généralement que la signature de Canon est apposée au dos du vaisseau amiral en service, nommant son système photographique, qui recevrait également des améliorations matérielles et optiques de la société photographique, ainsi que de nouvelles fonctions. logiciel et traitement ou optimisations dans le calibrage des capteurs grâce à la plus grande expérience des ingénieurs de la société photographique Canon dans ce domaine.

Il faudra être attentif, car lorsque la rivière sonne, l’eau emporte et Digital Chat Station n’est généralement pas trop mal…

