MIUI 14 protège au maximum la vie privée de votre Xiaomi : cet ajustement gardera en sécurité tous les éléments privés du système

Il est clair que l’un des éléments les plus importants pour nous lors de l’utilisation de notre téléphone mobile est de pouvoir conserver toutes nos données en toute sécurité et la confidentialité que cela implique. Il y a eu de nombreuses fois ces dernières années que nous avons vu le vol d’informations de nombreux utilisateurs, quel que soit le mobile qu’ils utilisaient.

C’est pourquoi des entreprises comme Xiaomi font de plus en plus d’efforts pour empêcher tout cela de se produire afin de protéger la sécurité de leurs clients, et un exemple clair de cela est que dans MIUI 14, il a ajouté un paramètre qui nous aidera à protéger notre éléments privés avec une efficacité redoutable.

Activez ce paramètre si vous souhaitez protéger au maximum votre Xiaomi avec MIUI 14

Dans ce cas, ce paramètre que nous allons vous montrer se concentre sur la possibilité d’établir un mot de passe pour tous les éléments que le système considère comme privés et qui sont des informations utilisateur sensibles. Grâce à cela, chaque fois que nous voulons accéder à ces informations, nous devrons le faire en entrant le mot de passe et en ajoutant une couche de sécurité supplémentaire qui ne fait jamais de mal.

Par défaut, ce paramètre sera désactivé, vous devrez donc le configurer vous-même si vous souhaitez ajouter cette sécurité supplémentaire que MIUI 14 nous offre à l’intérieur. Il est vrai qu’il sera plus gênant de devoir saisir un mot de passe à chaque fois que l’on veut accéder à des informations sensibles, mais ce que l’on perd côté commodité on le gagne côté sécurité contre d’éventuelles menaces extérieures.

Si vous souhaitez activer ce paramètre, vous devrez simplement faire ce qui suit :

Accédez aux paramètres de votre téléphone Xiaomi avec MIUI 14 et accédez à la section « Mots de passe et sécurité »

Maintenant, cliquez sur « Mot de passe de protection de la vie privée »

Activez l’option qui apparaît sur l’écran suivant et entrez un mot de passe personnalisé pour protéger toutes vos informations

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :