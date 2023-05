Steve Jobs avait la clé pour se démarquer dans les entretiens d’embauche : ce sont ses conseils

Steve Jobs était un vrai provocateur dans les entretiens d’embauche pour voir comment les futurs travailleurs répondaient.

Steve Jobs a été clair sur les clés pour réussir un entretien d’embauche

Steve Jobs est peut-être la figure la plus mythique et la plus controversée de l’histoire de la technologie. Il a pris de grandes décisions qui ont propulsé Apple au rang d’entreprise la plus précieuse de l’histoire, atteignant une valeur de mille milliards de dollars. Jobs était clair sur l’ennemi de la productivité et, en général, il était beaucoup plus clair sur d’autres aspects fondamentaux de l’histoire de la technologie. Il avait une personnalité incroyablement forte, quelque chose qui se voit parfaitement dans sa façon de marcher et aussi dans sa façon de s’habiller. Comment pourrait-il en être autrement, il a également longuement parlé de l’importance des entretiens d’embauche et du recrutement du personnel, en précisant comment agir.

La stratégie de Steve Jobs dans les entretiens d’embauche

Steve Jobs avait un mécanicien de base pour savoir qui embaucher. En fait, il passait une grande partie de sa journée en entretiens d’embauche, car il considérait que le processus de sélection était la clé de l’avenir de l’entreprise. Pour cette raison, il a essayé de mettre les travailleurs dans de graves ennuis, espérant trouver une discussion ou un débat dans lequel les employés s’opposeraient à lui. La dernière chose que Jobs souhaitait dans son travail était des sycophants, il était donc toujours à l’affût de personnes qui tenteraient de le contredire car il estimait que cela montrait que leurs idées étaient fortes. De plus, ils voulaient aussi les déranger en leur disant que leur travail n’était pas très bon.

Souvent, dans une interview, j’embête quelqu’un exprès, je critique son travail antérieur…

De cette façon, il a essayé de voir comment ils étaient capables de se défendre et de défendre leur travail avec suffisamment de ténacité et de passion pour démontrer qu’ils étaient dignes de faire partie d’une de leurs entreprises. Au cours de cet entretien, il venait de rentrer chez Apple en 1997, après avoir passé du temps chez NeXT, une entreprise qu’il avait rejointe lorsqu’il avait été expulsé de Cupertino et qui avait finalement été rachetée par la marque.

Enfin, il avait besoin de travailleurs dotés d’une énorme capacité d’adaptation. Bien que leurs convictions soient de fer, il leur fallait s’adapter aux changements de l’époque, grâce à quoi ils allaient pouvoir progresser et s’améliorer remarquablement.

Tout cela apparaît dans le livre « En compagnie de géants », dans lequel apparaissent divers entretiens avec des gourous de la technologie, dont bien sûr le PDG bien connu d’Apple.

Bref:

Steve Jobs essayait d’embarrasser ses futurs employés.

Il pensait que la pire chose qu’ils pouvaient faire était d’être d’accord avec lui.

Pour cette raison, il a sorti des arguments en espérant qu’ils ne seraient pas d’accord avec lui et qu’ils se positionneraient logiquement contre lui.

Je voulais aussi que les gens s’adaptent, qu’ils puissent changer leur façon de penser au fil des ans.

La personnalité de Jobs a toujours été très vibrante et a suscité une grande admiration pour sa façon de voir les choses. A tel point que même ses objets ont pris de la valeur avec le temps, comme un chèque qu’il a signé en 1976.

