Ce sont les téléphones Android les plus faciles à réparer en ce moment

Si vous souhaitez réparer vous-même votre téléphone portable, vous devriez vous tourner vers des marques comme Samsung et Motorola.

Samsung et Motorola se distinguent parmi les marques avec des téléphones portables facilement réparables par l’utilisateur // Image : .

La conception des téléphones portables n’est pas seulement importante pour l’ergonomie ou la beauté de l’appareil, elle influence également la réparation du terminal par l’utilisateur lui-même. Au fil des années, l’assemblage des composants à l’intérieur est devenu plus complexe, à tel point qu’il est même presque impossible pour l’utilisateur de dépanner son propre smartphone. Cependant, il existe des téléphones Android qui sont toujours faciles à réparer, et dans cet article, nous savons ce qu’ils sont.

Une enquête menée par le site Electronic Hubs et rapportée par SamMobile révèle quels sont les mobiles les plus faciles à réparer en ce moment. Nous pouvons vous dire que des marques comme Samsung et Motorola sont d’excellents choix si vous recherchez un smartphone que vous pouvez facilement ouvrir et qui vous permet de réparer ses composants en peu de temps. De cette façon, vous éviterez d’avoir à dépenser beaucoup plus d’argent lors de l’embauche d’un expert pour réparer l’appareil.

Samsung et Motorola, parmi les téléphones les plus faciles à réparer

Les gars d’Electronics Hub ont analysé les guides de réparation disponibles sur iFixit pour 228 téléphones portables différents. De cette façon, ils ont détecté quels sont les téléphones Android les plus faciles à réparer pour le moment, ainsi que le temps nécessaire en moyenne pour réparer chacun d’eux. D’autre part, le travail leur a également servi à découvrir quels smartphones ont une réparation plus compliquée par l’utilisateur.

La conclusion de l’étude est que le Motorola Moto G7 est le mobile Android le plus simple à réparer à l’heure actuelle, puisque 50% de ses réparations sont faciles à réaliser et qu’il nécessite également très peu de temps de réparation, seulement 25 minutes en moyenne. En deuxième position se trouve le Samsung Galaxy A40, avec 42,9 % des réparations abordables pour l’utilisateur et avec une moyenne de 32,6 minutes pour chaque réparation.

Le top 3 est complété par un autre mobile Samsung, le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Selon les recherches d’Electronics Hub, 33,3% des réparations de ce terminal sont faciles à réaliser. De plus, l’utilisateur aura besoin en moyenne de 48,1 minutes pour chaque réparation. Dans le top 10 on trouve des smartphones d’autres marques, comme plusieurs iPhones et deux mobiles POCO.

De l’autre côté de l’étude se trouve le Google Pixel 7, le mobile le plus compliqué à réparer. 100% de ses réparations sont compliquées, nécessitant 60,3 minutes pour chaque processus. Dans cette liste on retrouve également le Samsung Galaxy Note 10, le Redmi Note 11 Pro, le Samsung Galaxy A53 5G et le Samsung Galaxy A72, avec 100% des réparations compliquées pour l’utilisateur.

Asus peut se targuer d’être le constructeur aux terminaux les plus faciles à réparer à l’heure actuelle, tant pour la simplicité des dispositions que pour le temps nécessaire à chaque intervention. De l’autre côté se trouve Sony, avec les smartphones les plus difficiles à réparer pour le moment. De plus, la recherche indique également que la réparabilité des mobiles Google Pixel s’est détériorée ces dernières années, il est de plus en plus difficile de réparer ses smartphones à domicile.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :