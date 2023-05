Tirez le meilleur parti de l’appareil photo de votre Xiaomi et amenez vos photos à un autre niveau avec cette collection d’applications Android

Aujourd’hui, les appareils photo des téléphones portables sont aussi avancés que de nombreux appareils photo numériques de niveau professionnel. Mais l’avantage qu’un smartphone vous donne sur eux est que, grâce à sa puissance et ses applications, il peut devenir un studio de montage et de photographie complet avec lequel donner des effets et une finition professionnelle à vos clichés.

Et cela est possible avec certaines des applications que nous listons ci-dessous, afin que vous puissiez profiter pleinement des multiples caméras que votre Xiaomi implémente. Et si vous avez des problèmes de mémoire ou de performances sur le terminal car vous avez des photos et des vidéos en double, essayez cette méthode pour les supprimer et pouvoir continuer à prendre plus de photos.

Éditeur de photos Picsart AI

Avec plus d’un milliard de téléchargements et 11,8 millions d’avis, Picsart est l’une des applications de retouche photo et vidéo les plus populaires sur Android. Parmi ces applications constamment mises à jour par leurs créateurs, les fonctions que vous pouvez utiliser sur votre mobile sont nombreuses, comme essayer les filtres les plus à la mode, la possibilité de supprimer ou de modifier l’arrière-plan d’une photo, de supprimer les objets indésirables, les flous, les stickers, etc. .

Vous pouvez également créer une vidéo et la modifier dans l’application avec des effets et des filtres à la mode, et la télécharger en tant qu’histoire sur TikTok, Instagram ou Reels avec de la musique en plus. De nombreuses options qui augmentent si vous choisissez la version payante, bien que nous vous recommandons d’essayer d’abord la version gratuite de Picsart.

Télécharger | picsart

PhotoScan de Google Photos

Et si au lieu de prendre des photos, vous vouliez améliorer celles que vous avez chez vous pour ne pas perdre ces souvenirs et ces moments ? Eh bien, une application vétéran qui transforme votre mobile en scanner est PhotoScan de Google Photos, une application qui utilise l’appareil photo du terminal pour numériser toutes ces photos que vous avez à la maison sans reflets. L’application effectue même des recadrages automatiques en fonction de la détection des bords et corrige la perspective si nécessaire.

Avec FotoScan, vous pouvez convertir vos photos physiques en photos numériques, les enregistrer et les organiser. Et, grâce à ses algorithmes, donnez-leur même vie avec des commandes d’édition, en plus de les partager sur les réseaux et en privé.

Télécharger |PhotoScan à partir de Google Photos

Caméra

Avec un nom court et des critiques qui la placent parmi les meilleures du genre sur le Google Play Store, Camera est une application qui, comme son nom l’indique, offre les fonctions d’une caméra HD et de nombreuses options, telles que les modes AF ( Infini, Verrouillé, Macro, Fixe), scène (sport, nuit, coucher de soleil, fête), paramètres de qualité d’image et vidéo et prise en charge du mode professionnel : modes scène, ISO, balance des blancs, réglage de l’exposition, etc.

En plus de l’option de zoom optique/numérique, de mise au point à une touche et

focus halo display, nous avons une résolution de caméra et une taille de photo et vidéo personnalisables, ainsi que la minuterie classique, le mode rafale, les lignes de grille, le flash et plus encore. Il s’agit d’une application d’appareil photo pour remplacer celle que votre téléphone mobile utilise par défaut, au cas où vous ne l’aimez pas ou ne la considérez pas très utile.

Télécharger | Caméra

Beauté Selfie Caméra HD

L’une des fonctions les plus utilisées dans un appareil photo mobile est de prendre un Selfie ou une auto-photo. Et l’application Beauty Selfie HD Camera, avec un très bon score positif dans le Play Store, est idéale pour améliorer la caméra frontale de votre mobile. Que vous pouvez faire? Pour commencer, il dispose de configurations préétablies pour vous éviter d’avoir à vous maquiller avant de prendre le cliché.

De cette façon, l’application détecte automatiquement le visage pour montrer l’effet de maquillage en temps réel et vous permet d’essayer les dernières tendances de maquillage en une seconde. L’appli implémente des filtres de beauté, des effets pour adoucir la peau et affiner les pores, retoucher les yeux (les agrandir, les illuminer, supprimer les cernes), le nez, les lèvres… Elle blanchit même les dents.

Télécharger | Beauté Selfie Caméra HD

Prisme

Approuvée par ses 120 millions d’utilisateurs, Prisma est une application de retouche qui est devenue virale il y a quelques années et qui continue d’être la préférée de nombreux utilisateurs aujourd’hui. Et c’est que la puissance de ses algorithmes parvient à transformer les selfies en portraits picturaux, les photos culinaires en œuvres modernistes. Et des instantanés de paysages sur des toiles de peinture.

Vous avez le choix entre plus de 500 styles, et vous pouvez décider si aujourd’hui vous voulez que votre photo de profil sur les réseaux ressemble à une œuvre de Picasso, Dalí, Van Gogh, Levitan ou Munch. Choisissez simplement l’image et l’application fera le reste, avec une finition vraiment spectaculaire.

Télécharger | Prisme

snapseed

Avec plus de 100 millions de téléchargements, Snapseed est essentiellement un éditeur de photos professionnel complet également signé par Google. L’application met 29 outils et filtres à la disposition de l’auteur, notamment Spot Remover, Brush, Structure, HDR et Perspective. Et il est capable d’ouvrir les fichiers JPG et RAW.

Avec une sélection d’outils et de filtres parmi lesquels choisir, vous pouvez tout faire, de l’application de retouches de base à une photo, comme changer complètement le style, la luminosité et la couleur, d’un ton noir ou vintage à un look cinématographique ou un paysage HDR.

Télécharger | snapseed

