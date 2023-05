10 nouvelles applications pour Android qu’il ne faut pas ignorer

Renouvelez votre mobile Android avec les 10 meilleures applications gratuites récemment arrivées sur Google Play.

Applications sur un mobile Android

Si vous aimez parcourir le Google Play Store de temps en temps pour trouver de nouvelles applications gratuites pour Android de toutes sortes, vous êtes au bon endroit car nous avons sélectionné pour vous les meilleures nouvelles applications qui sont arrivées sur le Google Store au fil des années. dernières semaines.

Sans plus tarder, nous allons lister les 10 nouvelles applications du Play Store que nous vous recommandons d’essayer. Tous sont totalement gratuits et vraiment intéressants.

Cadrans Mi Band 8

La première application de cette liste est Mi Band 8 Watch Faces, une application simple avec laquelle vous pourrez personnaliser l’écran d’accueil du dernier bracelet intelligent de Xiaomi, le Smart Band 8.

Cette application gratuite prend en charge une grande variété de langues dont l’anglais, l’français, le chinois, le français, l’italien, le portugais, l’allemand ou le turc et dispose d’un grand nombre de cadrans de montre pour votre Smart Band 8, que vous pouvez filtrer par nombre de téléchargements ou date de publication.

Mi Band 8 Watch Faces vous permet également de marquer les sphères que vous aimez le plus comme favoris afin qu’il vous soit plus facile de les retrouver dans l’application.

Téléchargement gratuit Mi Band 8 Watch Faces

Caméra AI – Créer AI Avator

AI Camera est un outil pratique qui utilise l’IA pour générer des avatars à partir d’une photo que vous fournissez et propose un total de 14 styles différents tels que l’anime, le style artistique, le style de peinture à l’encre ou le style de conception 3D grâce auquel vous pouvez créer une photo entièrement personnalisée. avatar de vous-même.

AI Camera – Create AI Avator est une application gratuite avec des publicités et des achats intégrés, allant de 2,99 euros à 8,99 euros, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes.

Téléchargement gratuit AI Camera – Créer AI Avator

Rembourser – Gagner de l’argent quotidiennement

Nous vous avons déjà parlé des meilleures applications pour gagner de l’argent avec votre mobile et aujourd’hui nous sommes là pour découvrir une alternative un peu différente, puisque Repocket est une application gratuite avec laquelle vous pourrez gagner quelques euros en partageant votre connexion Internet.

Pour commencer à utiliser Repocket, tout ce que vous avez à faire est d’installer cette application sur votre Android, car une fois cela fait, il se chargera de partager Internet que vous n’utilisez pas en arrière-plan.

Évidemment, vous aurez toujours la possibilité de mettre en pause ou de désactiver votre partage Internet à tout moment.

Téléchargement gratuit de RePocket – Gagnez de l’argent quotidiennement

RunDot

RunDot est une application alimentée par l’IA qui s’occupe de concevoir pour vous un programme d’entraînement de course personnalisé, dynamique et fiable, car il est basé sur les données d’entraînement de plus de 75 000 athlètes professionnels.

De plus, cette application gratuite s’intègre parfaitement aux appareils d’entraînement des plus grandes marques telles que Garmin, Apple, Polar ou Suunto.

Téléchargez Run Dot gratuitement

vidéaste avec musique

Video Maker with Music est un éditeur vidéo complet, gratuit et facile à utiliser avec lequel vous pouvez créer vos propres clips avec des photos, une musique de fond, des stickers animés, du texte, de l’audio, des effets de transition et des arrière-plans flous sans filigrane.

Un point en faveur de cette application est qu’elle dispose d’une grande variété de modèles par défaut pour certains événements tels que Noël, les anniversaires, les mariages ou les fêtes d’amour et de famille.

Téléchargement gratuit de Music Video Maker

Commutateur intelligent – Transfert de données

Le pire dans le changement de mobile est le transfert de toutes les données d’un appareil à l’autre, un processus fastidieux, surtout si les deux terminaux ne sont pas de la même marque, mais maintenant une application vient d’arriver sur Google Play qui vous aidera dans cette tâche.

Il s’agit de Smart Switch- Data Transfer, une application gratuite qui, comme son nom l’indique, vous permet de transférer toutes les données que vous avez sur votre mobile, telles que des photos, des vidéos et des documents, vers un autre smartphone, y compris un iPhone, d’une manière rapide et facile.

De plus, Smart Switch- Data Transfer est une application hors ligne, de telle sorte que vous pourrez transférer vos fichiers d’un terminal à un autre même si vous n’avez pas de connexion Internet.

Téléchargement gratuit Smart Switch – Transfert de données

Bilge – Chatbot alimenté par l’IA

Depuis que ChatGPT a fait irruption dans nos vies, les applications permettant de transporter le chatbot OpenAI dans la paume de la main n’ont cessé d’arriver et la dernière application de ce type à atteindre le Play Store est Bilge.

Bilge est une application de chatbot gratuite basée sur GPT-3.5 qui dispose d’un système avancé de questions et réponses, qui vous permettra d’obtenir des réponses précises sur un large éventail de sujets tels que la programmation, l’éducation, les affaires et même l’orientation professionnelle.

Mais ce n’est pas tout, car Bilge vous propose également des tutoriels et des informations spécialisées sur des sujets spécifiques pour vous aider à élargir vos connaissances et compétences rapidement et facilement.

Téléchargement gratuit Bilge – Chatbot alimenté par l’IA

DieuVPN

God VPN est un client VPN gratuit pour Android grâce auquel vous pourrez naviguer, diffuser du contenu et télécharger des fichiers en toute sécurité, car toutes ces tâches seront protégées des regards indiscrets.

God VPN dispose d’un vaste réseau de serveurs présents dans plus de 70 pays à travers le monde et dispose d’une bande passante illimitée, vous pouvez donc toujours vous connecter à une vitesse maximale et sans aucune restriction.

Téléchargement gratuit de GodVPN

VoiceCopy – Clonage de voix IA

VoiceCopy est une application de génération de voix qui utilise l’IA pour recréer les voix de vos amis, de votre famille et même de célébrités.

Ainsi, cette application gratuite utilise la technologie de synthèse vocale pour générer des modèles vocaux personnalisés qui imitent avec précision la hauteur et l’intonation de la voix d’une autre personne.

Téléchargement gratuit de VoiceCopy – Clonage de voix par IA

Apprendre à dessiner

Si vous avez toujours voulu apprendre à dessiner, vous devriez essayer Apprendre à dessiner, une application gratuite qui vous apprend à dessiner étape par étape de manière simple et didactique.

Apprenez à dessiner a plus de 20 dessins simples avec lesquels vous apprendrez à dessiner des personnes, des objets et des animaux.

Téléchargement gratuit Apprendre à dessiner

