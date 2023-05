Arrêtez de secouer vigoureusement votre mobile si vous ne voulez pas endommager gravement cet élément important.

Secouer vigoureusement votre mobile peut endommager gravement certains de ses composants les plus importants // Image : .

Lorsque vous secouez votre téléphone portable, il se peut que vous entendiez un son qui vous fait penser qu’il y a une pièce détachée. Pas de panique, tout est correct dans l’assemblage de votre smartphone, mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas faire attention lorsque vous secouez votre téléphone, car le mouvement avec force peut affecter directement l’un des composants les plus importants.

Certains systèmes d’exploitation masquent les fonctionnalités activées en secouant le téléphone. Par exemple, parmi les gestes secrets des téléphones portables Xiaomi, il y en a un qui permet d’organiser les icônes sur l’écran d’accueil en déplaçant le terminal. Il est également possible que vous utilisiez Shake Light, l’application qui active la lampe torche d’un seul geste qui consiste, surprise, à secouer le téléphone.

Tous ces outils peuvent être intéressants au début, mais l’agitation constante du mobile peut faire en sorte que l’un de ses éléments les plus importants ne fonctionne plus de la même manière à l’avenir.

Pourquoi il ne faut pas secouer son téléphone portable

Lorsque vous secouez des mobiles tels que Google Pixel, les modèles Samsung les plus avancés ou le Xiaomi 13 Pro, vous pouvez entendre un son à l’intérieur. Il semble qu’il y ait une partie lâche, mais ce n’est pas à ce sujet. Le son provient en fait de la section photographique, en particulier des caméras du stabilisateur d’image optique. Ce composant est essentiel pour prendre des photos et des vidéos de qualité, car il fonctionne pour que l’image soit toujours claire et stable.

La stabilisation d’image sur les mobiles fonctionne pour éliminer tout type de mouvement, de sorte que les résultats ne seront pas flous. Si la stabilisation est optique, comme c’est le cas avec les smartphones les plus avancés, cela indique qu’à l’intérieur se trouve un stabilisateur physique qui détecte le mouvement du mobile et déplace l’objectif dans la direction opposée pour minimiser les vibrations.

Comme nous venons de l’expliquer, la caméra se déplace pour que l’image soit toujours stable. C’est exactement ce que cela donne lorsque nous secouons le mobile, l’objectif se déplaçant à travers le stabilisateur d’image optique. Par conséquent, cela n’indique pas qu’il y a un composant endommagé, au contraire. Le son indique que la caméra est mobile à l’intérieur du stabilisateur, comme il se doit.

Néanmoins, nous vous déconseillons de trop secouer votre téléphone mobile, encore moins de le faire avec force. Bien que le stabilisateur soit un composant solide, le mouvement constant et fort de la caméra à l’intérieur pourrait provoquer son usure, ce qui affecterait directement ses performances.

Nous savons qu’il est curieux d’entendre ce son à l’intérieur, mais ne le secouez pas trop si vous ne voulez pas perdre un élément aussi important dans le bon comportement des caméras. Pensez que si ce stabilisateur cesse de faire son travail, les photos et vidéos seront de moins bonne qualité.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :