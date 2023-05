Le géant de l’appareil photo Canon envisage une collaboration avec les fabricants de smartphones

Les collaborations entre fabricants d’appareils photo et de smartphones ne datent pas d’hier. Au cours des dernières années, nous avons vu de nombreuses collaborations entre marques d’appareils photo. Cela va de Hasselblad, Zeiss et Leica. Mais jusqu’à présent, il n’y a pas eu de marque Canon dans les téléphones.

Eh bien, Canon attend avec impatience une collaboration avec un fabricant de smartphones. Ces informations proviennent de Digital Chat Station, qui est un pronostiqueur fiable. Cela indique qu’il est possible que nous voyions bientôt la marque Canon à l’arrière d’un smartphone.

Il n’y a aucune confirmation sur le téléphone avec lequel Canon fonctionnera

C’est assez excitant d’entendre qu’un géant de l’appareil photo bien connu veut collaborer avec un fabricant de téléphones. Malheureusement, il n’y a aucune confirmation quant au fabricant dont il pourrait s’agir. Mais oui, il y a de fortes chances que Canon ne s’associe pas à Vivo, Oppo, OnePlus ou Xiaomi, car ils ont déjà des partenaires de caméra.

Cela nous laisse avec Samsung, Apple, Asus, Google, Huawei, Honor, Nothing, Motorola et realme. Mais il est assez clair qu’Apple et Samsung n’emprunteront pas cette voie. Et Sony ne collaborerait jamais avec Canon car Sony est déjà un fabricant d’appareils photo.

Il y a donc six candidats potentiels avec lesquels Canon peut collaborer. Vous vous demandez pourquoi Apple et Samsung ne passeraient pas par cette voie ? Eh bien, la collaboration caméra-entreprise n’est pas si importante. Ces téléphones voient généralement quelques réglages mineurs, tels que les profils d’objectif et de couleur.

Mais, Nothing Phone (2) est un bon téléphone à considérer à ce stade, car il est prévu pour plus tard cette année. Avec le réglage de Canon, l’appareil photo du téléphone pourrait bénéficier d’un petit coup de pouce.

Et, bien sûr, comme Nothing Phone (2) est déjà en vogue, Canon obtiendrait un bon niveau d’exposition dans le monde des smartphones avec cette collaboration. Espérons que nous aurons plus d’informations sur le plan du géant de la caméra dans les semaines à venir.

