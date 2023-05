Le créateur de ChatGPT dit que l’IA prendra certaines tâches, mais en améliorera d’autres

OpenAI a conquis le monde avec le lancement de son chatbot alimenté par l’IA. Le lancement du chatbot basé sur l’IA d’OpenAI a révolutionné la façon dont les gens recherchent des informations en ligne. Cela a soulevé une nouvelle tendance parmi les grandes technologies, qui courent maintenant pour proposer leurs solutions d’IA afin de rester pertinentes. Alors que Microsoft a décidé d’investir dans ChatGPT pour intégrer la technologie dans ses produits, Google a décidé de lancer Bard comme l’un des premiers et des plus pertinents concurrents de ChatGPT. Inévitablement, chaque entreprise devra s’adapter à ce « nouveau monde ». Sam Altman, co-fondateur d’OpenAI, prédit que l’essor de l’IA aura des conséquences à la fois positives et négatives.

Lors de son premier voyage au Brésil pour assister à un événement lié à la technologie, Altman a révélé que l’IA mettra fin à plusieurs emplois. Cependant, en même temps, il dit que la technologie aidera également à améliorer les autres. La déclaration est intervenue lorsque Altman a été interrogé par l’un des chercheurs locaux sur l’avenir que l’IA représente pour certains travailleurs. Il a laissé le message suivant :

« Nous pensons que de nombreux emplois vont disparaître (avec l’IA), cela se produit à chaque révolution technologique, mais certains emplois vont encore s’améliorer. Dans l’ensemble, je crois que nous verrons un impact partout. La société essaiera de réguler l’IA, mais cela n’empêchera toujours pas l’avenir ».

Des emplois qui peuvent disparaître avec l’IA

Selon les recherches du Forum économique mondial, développées aux côtés de la Fondation Dom Cabral, jusqu’en 2027, on s’attend à un changement d’environ 23 % des emplois existants. Certaines seront créées, tandis que d’autres subiront une transformation ou disparaîtront.

« Beaucoup d’emplois seront remplacés par des algorithmes qui automatiseront certaines fonctions, ou seront remplacés par des auto-services comme les caissiers de supermarché ». Dit Carlos Arruda, l’un des chercheurs associés à la Fondation Dom Cabral.

Certains emplois spécifiques seront en forte demande au cours des quatre prochaines années. Il s’agit notamment des travailleurs de l’IA, de l’apprentissage automatique, du Big Data, de la sécurité des données, des enseignants et des personnes qui travaillent avec l’énergie verte.

La régulation de l’Intelligence Artificielle

L’exécutif d’OpenAI en a également profité pour parler de l’imminente « réglementation IA ». Il dit que ce n’est pas une tâche facile, mais nous devons réfléchir à la façon de le réglementer. Aux États-Unis, on parle de protéger les citoyens alors que l’IA se développe dans tous les segments.

« Je ne vais pas être naïf et prétendre que cela [regulation] est une chose facile à faire. Mais nous devons essayer », a déclaré Altman lors de l’événement à Rio. Nous devons éviter les grosses erreurs qui pourraient avoir un impact négatif sur le monde », a-t-il ajouté.

Il se dit également heureux de constater que les gens sont ouverts à réfléchir et à discuter du potentiel de l’IA dans le monde. « Je voyage à travers le monde pour une série de raisons. L’un d’eux consiste à entendre des personnes qui utilisent la technologie dans différents contextes. Sortir de notre bulle ».

Il y a quelques mois, certains noms du segment technologique ont publié une lettre ouverte demandant aux entreprises d’IA d’arrêter leur formation pendant au moins six mois. L’objectif était d’utiliser ce temps pour élaborer des lois efficaces pour nous protéger des changements qui accompagnent l’essor de l’IA avancée. Les noms incluent les co-fondateurs d’Apple, Steve Wozniak et Elon Musk. Jusqu’à présent, il y a de nombreuses discussions et OpenAI est également la cible dans plusieurs pays. Aux États-Unis, le pays veut définitivement travailler sur la réglementation de la tech. Cependant, il demande à certains chiffres de l’industrie d’aider à rédiger les règles. Les experts disent que cela pourrait conduire à une capture réglementaire – laisser les entreprises rédiger des règles laxistes qui causent un préjudice public.

L’IA fera certainement partie de nombreuses discussions dans les prochaines années. Jusqu’à présent, cela a déjà apporté des changements importants pour certains professionnels et étudiants. D’autres changements sont à venir.

